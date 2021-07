‘Marvel’s Black Widow’: Comment regarder et diffuser le film en ligne avec Disney + Premier Access

Après avoir été retardés de plus d’un an, les fans de Marvel auront enfin un aperçu du passé de Natasha Romanoff et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Black Widow en ligne.

Initialement prévu pour sortir en salles le 1er mai 2020, le film Black Widow de Marvel a été retardé trois fois au total en raison de la pandémie. Maintenant, cependant, les fans de la représentation de Natasha Romanoff alias Black Widow par Scarlett Johansson pourront regarder son film autonome à la maison lors de sa sortie sur Disney Plus Premier Access pour 29,99 $ le vendredi 9 juillet.

À la suite des événements de 2016 Captain America: Civil War, Romanoff se retrouve en fuite et est obligée de faire face à une dangereuse conspiration liée à son passé. Pour aggraver les choses, elle est poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber. Pour réussir, Romanoff devra faire face à son histoire d’espionne et à toutes les relations brisées qu’elle a laissées dans son sillage avant d’être recrutée dans le SHIELD par Clint Barton et de devenir finalement un vengeur.

Alors que Tony Stark, Steve Rogers et le reste des Avengers ne seront pas à ses côtés, Romanoff est rejoint par Yelena Belova (Florence Pugh) qui a également été formée dans la Red Room en tant que Black Widow et par Alexei Shostakov ou le Red Guardian. (David Harbour) qui est l’homologue super-soldat russe de Captain America et une figure paternelle pour Yelena et Natasha.

En plus d’être le premier film Marvel sorti depuis Avengers: Endgame en 2019, Black Widow est également le premier film de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel avant la sortie de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux et des éternels plus tard cette an.

Que vous soyez un grand fan de Natasha Romanoff qui souhaite voir Scarlett Johansson reprendre le rôle une dernière fois ou que vous soyez simplement intéressé par l’avenir de l’univers cinématographique Marvel, nous vous montrerons comment regarder Black Widow de n’importe où dans le monde.

Black Widow – Où et quand ?

Black Widow de Marvel sortira sur Disney Plus Premier Access le vendredi 9 juillet. Contrairement à d’autres films tels que Luca qui sont récemment arrivés sur le service de streaming, vous devrez avoir un abonnement Disney Plus actif et commander le film pour 29,99 $ en pour le regarder. Votre achat vous donne la possibilité de revoir le film à votre guise tant que vous restez un abonné Disney+ actif.

Le film devient disponible pour tous les abonnés Disney+ sans Premier Access à partir du 6 octobre 2021.

Comment regarder Black Widow de Marvel aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et avez déjà un abonnement Disney Plus, vous pourrez regarder Black Widow lors de sa première le vendredi 9 juillet. Comme le dernier film de l’univers cinématographique Marvel sort via Disney Plus Premier Access, vous devrez payer 29,99 $ supplémentaires en plus du coût de votre abonnement mensuel pour le regarder.

Cependant, si vous n’êtes pas encore inscrit à Disney Plus, le service de streaming coûte 7,99 $ par mois ou 79,99 $ pour l’année. Il existe également un forfait Disney + qui vous donne accès à Disney Plus avec Hulu et ESPN + pour seulement 14 $ par mois.

Comment regarder Marvel’s Black Widow en ligne au Royaume-Uni, au Canada et en Australie

Comme Black Widow est publié en ligne via Disney Plus Premier Access, il sera disponible dans tous les pays dans lesquels Disney Plus a été lancé jusqu’à présent. Cela signifie que les téléspectateurs au Royaume-Uni, au Canada et en Australie pourront également regarder Black Widow de Marvel avec un abonnement à Disney Plus lors de sa première le vendredi 9 juillet. Tout comme aux États-Unis, regarder le film via Disney Plus Premier Access vous coûtera environ 29,99 $, car les prix internationaux varieront légèrement.

Alors que Disney Plus propose le même contenu avec de légères variations selon les pays, les prix varient quelque peu d’une région à l’autre. Disney Plus coûte 7,99 £ par mois ou 79,99 £ pour l’année au Royaume-Uni, 11,99 $ par mois ou 119,99 $ pour l’année au Canada et 11,99 $ par mois ou 119,99 $ pour l’année en Australie. Consultez notre guide des prix Disney Plus pour toutes les dernières informations sur le service de streaming de Disney.

