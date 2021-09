Marvel’s Daredevil arrive au MCU, mais pas comme vous le pensez

Lorsque Spider-Man: No Way Home sera lancé cet hiver, il apportera plusieurs surprises en plus de celle qui continue de fuir. Trois variantes de Spider-Man combattront les Sinister Six dans ce film multivers. En plus de cela, il y a le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) qui aide, et il n’est peut-être pas nécessairement qui nous pensons qu’il est. Ensuite, il y a un autre rebondissement potentiel auquel la bande-annonce aurait pu faire allusion. Et la même bande-annonce a des fans qui spéculent qu’un certain super-héros de Daredevil pourrait se cacher à la vue de tous. Sony et Marvel se sont toutefois assurés de ne pas montrer Charlie Cox dans le clip.

Mais nous avons vu de nombreuses preuves cette année suggérant que Cox reprendra son rôle de Matt Murdock / Daredevil de l’émission Daredevil diffusée sur Netflix. Murdock sera l’avocat de Peter Parker (Tom Holland) dans No Way Home. Et cela aidera Marvel à amener Daredevil au MCU. Cependant, les fans qui s’attendent à ce que Marvel reprenne Daredevil là où il s’est arrêté vont être surpris qu’ils n’aimeront peut-être pas nécessairement. Remarquez, quelques spoilers pour No Way Home et Hawkeye Suivre ci-dessous.

Comment Hawkeye tient-il compte de tout cela ?

Hawkeye sera diffusé sur Disney Plus le 24 novembre, plusieurs semaines avant la sortie en salles de No Way Home. Les rumeurs disent que les deux projets partageront une scène. Et tous deux mettront en vedette des personnages de Daredevil.

Cox n’a peut-être pas eu le temps de tourner des scènes pour Hawkeye, mais un certain Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) apparaîtra dans l’émission télévisée. C’est ce qu’a déclaré une fuite de Reddit qui aurait été vérifiée il y a quelques semaines.

Fisk est Kingpin, le méchant principal de Daredevil. Et nous avons vu une version animée de Kingpin qui n’a rien à voir avec le MCU dans le très acclamé Spider-Man: Into the Spider-Verse de Sony.

Mais Marvel’s Daredevil n’apparaîtra que dans No Way Home. Donc techniquement, c’est le prochain film de Spider-Man qui aidera Marvel à redémarrer la série.

Daredevil de Netflix n’est pas canon

La meilleure partie du multivers de Marvel est que Kevin Feige & Co. peut l’utiliser pour expliquer les histoires en expansion du MCU. Le multivers rend possible un film comme No Way Home. Le film aura trois versions de Spider-Man, dont deux n’ont rien à voir avec le MCU.

De même, le multivers permet à Marvel de sélectionner les mutants X-Men des films Fox Marvel à apporter au MCU. Vous n’avez pas à vous soucier de la continuité, grâce au multivers. Ce sont tous des mondes séparés, des chronologies séparées qui sont sur le point de s’affronter pour la première fois.

Le même multivers permet à Marvel de sauver n’importe lequel des défenseurs Marvel que nous avons vus sur Netflix. Marvel n’a pas à s’inquiéter de ces histoires s’il veut les mêmes héros ou méchants dans le MCU. Et cela concerne aussi Daredevil.

Les événements de Daredevil ne sont pas canon pour le MCU. C’est même si nous avons vu les liens avec le MCU dans la série télévisée. Et, bien sûr, cela s’explique facilement : c’est le multivers ! Les initiés familiers avec les plans de Marvel disent que Daredevil ne sera pas canon. Nous comprendrons bientôt pourquoi cela doit être le cas :

Ça va être assez évident assez vite qu’ils ne sont pas canon. https://t.co/HcqIwgN6VS pic.twitter.com/b0YLTWBf53 – Jack McBryan (@McBDirect) 30 août 2021

Comment Marvel’s Daredevil pourrait changer

L’image jointe au tweet ci-dessus nous montre le Spider-Verse Fisk, une version différente de Kingpin. Peut-être que Marvel voudra utiliser un costume similaire pour le personnage de D’Onofrio, ce qui fera du MCU Kingpin une variante du méchant que nous avons vu dans Daredevil.

Un modérateur de Reddit a résumé les récentes rumeurs de Daredevil, expliquant pourquoi il a approuvé le tweet ci-dessus.

Il a déclaré que Fisk verra en effet une « refonte radicale » du MCU :

Fisk va apparemment avoir une refonte radicale bien qu’il soit toujours joué par Vincent D’Onofrio, ce qui indiquera qu’il s’agit d’une vision différente du personnage que celle que nous avons vue précédemment.

Le méchant devrait également faire une apparition dans les scènes post-crédits de No Way Home.

Pas CG. Il porte un costume géant. – Levi (@TheDevil0fHK) 31 août 2021

Le Redditor a également déclaré que bien que Marvel ne fasse pas le canon de l’émission Netflix, il aura la même histoire générale et les mêmes personnages :

Fondamentalement, tous les principaux acteurs de la série vont revenir, et les grandes lignes resteront les mêmes – nous allons simplement rencontrer Daredevil au milieu de son histoire au lieu de revenir à l’origine, un peu comme comment ils a approché le redémarrage de Spider-Man dans le MCU

Marvel pourrait utiliser la même stratégie pour tout contenu TV pré-Phase 4 qu’il souhaiterait peut-être redémarrer ou redémarrer en douceur.

Bien que nous ne sachions pas quand Daredevil arrivera sur Disney Plus, nous verrons Charlie Cox et Vincent D’Onofrio dans plusieurs aventures MCU Phase 4. Echo est un autre projet où Matt Murdock pourrait apparaître.