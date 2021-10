Marvel’s Eternals Review – Une expérience magnifique

Il semble tout à fait normal qu’après une sécheresse d’un an, Marvel Studios revienne avec plus de sorties en salles que jamais – trois, pour être exact, toutes dans une fenêtre de sept mois, toutes entrecoupées des nouvelles émissions de télévision en streaming définies dans le MCU. Il y a plus de contenu Marvel en 2021 qu’il n’y en a jamais eu et le risque de tomber dans l’épuisement super-héroïque est plus élevé que jamais. Heureusement, avec cette dernière sortie sur grand écran Eternals, Disney et Marvel montrent plus que jamais leur volonté de briser leur propre moule et d’apporter des changements bien nécessaires à la formule traditionnelle de Marvel Studios.

Comme Shang-Chi avant lui, Eternals raconte l’histoire d’un tout nouveau groupe de personnages, jamais vu auparavant ou même évoqué au sein du MCU. Il s’agit d’un groupe d’anciens immortels qui existent sur Terre depuis des milliers d’années dans le but de tenir à distance un assaut de monstres appelés Deviants. Malheureusement pour eux, ils ont pu éradiquer les Déviants assez tôt dans l’histoire de la Terre, donc ils traînent pour la plupart en secret depuis lors. La raison de ce secret est un ordre strict donné par leur créateur, un être céleste nommé Arishem, qui insiste sur le fait qu’ils ne doivent jamais interférer avec les conflits humains à moins que les Déviants ne soient impliqués.

Tout cela est un peu artificiel, bien sûr, mais les fans de bandes dessinées Marvel et de l’histoire des super-héros en apprécieront la décadence. The Eternals, Deviants, Celestials, et tous, étaient les créations du parrain des super-héros américains, Jack Kirby, dont les contributions non seulement à Marvel et DC, mais aux genres de science-fiction et de fantasy dans leur ensemble sont aussi massives qu’elles le sont. sous-estimé. Bien que le MCU ait fait un effort conscient pour s’orienter davantage vers une inspiration manifeste de Kirby ces dernières années (Thor: Ragnarok en est un excellent exemple), le style maison du studio de pseudo-réalisme et d’action stéréotypée a largement supplanté l’excentricité et l’excentricité de Kirby personnages fréquemment amenés à la table.

Eternals, cependant, relève ce défi de front, se penchant et se penchant durement sur les styles de marque de Kirby, à la fois visuellement et narrativement – ​​ce qui, si vous êtes au courant de l’intention ici, est une tonne de plaisir. Si vous ne l’êtes pas, malheureusement, tout cela peut sembler un peu déséquilibré au mieux et déroutant au pire. Il y a des moments où l’action de l’histoire s’arrête littéralement pour permettre à quelqu’un de livrer une exposition directement au public, en laissant tomber des mots effrayants et majuscules comme « The Emergence » et « The Prime Eternal » et « Mad-Weary ». C’est beaucoup de nouvelles informations à prendre en compte en même temps, en plus d’un groupe de nouveaux personnages, et cela cause plus d’un problème de rythme au fur et à mesure que les choses avancent. Si vous n’êtes pas déjà pleinement à bord pour l’expérience, le risque de rompre l’immersion est aigu.

Cela dit, si vous êtes déjà pleinement à bord, vous allez vous régaler.

La première chose que vous remarquerez en regardant Eternals, c’est que cela ne ressemble absolument pas à un film Marvel. La réalisatrice Chloe Zhao s’est engagée à utiliser des tournages en extérieur et des décors pratiques, ce qui signifie que la dépendance étrangement étrange des VFX pour tout, des accessoires mineurs aux costumes et salles entiers, est presque complètement évitée. Bien sûr, il y a une poignée de scènes avec les ragdolls CGI requis qui sont lancés, tirant des explosions d’énergie tout en combattant des monstres, mais au moins le reste de l’ensemble est réel. Le résultat final est l’un des films MCU les plus époustouflants de tous les temps, et celui qui résistera à l’épreuve du temps mieux que n’importe lequel de ses prédécesseurs.

Ces scènes pratiquement tournées sont rendues d’autant plus charmantes par une distribution d’ensemble impeccable. Eternals avait la tâche monumentale de présenter non pas un ou deux, mais dix nouveaux super-héros au MCU et il a relevé le défi avec grâce et bonne humeur. Chaque éternel a un moment pour briller – même si vous partirez certainement en souhaitant que certains d’entre eux en aient encore plus. Les vedettes sont sans aucun doute Kingo (Kumail Nanjiani) qui a certaines des meilleures punchlines du film, Phastos (Brian Tyree Henry) Marvel, pour de vrai cette fois, le premier super-héros queer, et Makkari (Lauren Ridloff), le premier héros sourd de Marvel. Mais ne vous inquiétez pas, tous les autres – Don Lee, Angelina Jolie, Gemma Chan, Richard Madden, Lia McHugh, Salma Hayek et Barry Keoghan – ont tous leurs moments forts.

Le film est à son apogée lorsqu’il permet aux acteurs de mettre en valeur leur dynamique familiale, qui se lit comme profondément authentique et vraisemblablement imparfaite sans exception. À la fin, vous aurez au moins un nouveau héros préféré à rechercher dans l’avenir du MCU, même si l’histoire évite timidement de répondre à de vraies questions sur l’état de la prochaine grande équipe de super-héros maintenant que l’original Avengers « Les rangs ont été largement décimés.

De manière frustrante, ces charmantes scènes de construction de personnages et ces moments pratiquement tournés se sentent souvent directement en contradiction avec les conflits de super-héros les plus attendus. En ce qui concerne les méchants, Eternals a l’un des plus oubliables de tout le MCU et le conflit principal se sent parfois étrangement alambiqué grâce à son inclusion – il ne serait probablement pas trop étrange de supposer que l’ensemble de l’intrigue secondaire du méchant est le vestige d’une ébauche de script antérieure qui a été forcée à rester par un directeur de studio. C’est vraiment inutile.

Pourtant, à la fin de la journée, les points forts d’Eternals sont capables de l’emporter sur les faux pas. Il y a beaucoup d’élan vers l’avant à trouver ici et la volonté de Marvel de s’écarter de ses propres formules est une tendance encourageante sur laquelle la phase 4 continue de doubler. Avec un peu de chance, ces personnages continueront de grandir et d’évoluer à mesure qu’ils reviendront dans les futurs films et les techniques que Zhao a pu inclure en tant que réalisateur ne seront pas uniques.