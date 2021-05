Marvel’s Fantastic 4 Movie: Toutes les mises à jour que nous avons eues sur le film MCU

Depuis plus d’une décennie maintenant, les fans de bandes dessinées se demandent quand les Fantastic Four feront leurs débuts dans l’univers cinématographique Marvel. Et bien que cela ressemblait initialement à Mister Fantastic, Invisible Woman, Human Torch et Thing ne se croiserait jamais avec des personnages comme Captain America, Iron Man et Spider-Man sur grand écran, les dernières années nous ont montré que tout et tout peut arriver si vous êtes prêt à attendre.

Mais maintenant, avec le film Fantastic Four de Marvel fortement taquiné dans les derniers instants de la vidéo de mai 2021 révélant les dates d’une grande partie des films Marvel Phase 4, il semble que nous soyons plus près que jamais de voir les débuts tant attendus de Marvel’s First Famille. Alors, alors que nous nous tournons vers un avenir fantastique où nous aurons une date de sortie, un casting et d’autres informations clés sur le film Fantastic Four, prenons du recul et regardons comment nous en sommes arrivés à ce point.