Marvel’s Guardians Of The Galaxy : 10 choses à savoir sur l’aventure cosmique

L’ère des jeux vidéo Marvel s’annonce radieuse, car plusieurs développeurs et éditeurs ont plusieurs jeux en développement mettant en vedette des personnages bien-aimés de la Maison des idées. Le prochain jeu de ce multivers multimédia est Marvel’s Guardians of the Galaxy, un nouveau titre du développeur Eidos Montréal et de l’éditeur Square Enix. Avec l’équipe derrière les jeux Deus Ex de cette décennie et Shadow of the Tomb Raider à la barre, les attentes sont naturellement élevées pour cette câpre cosmique mettant en vedette les trous A les plus reconnaissables de la galaxie.

Au cas où vous auriez manqué toutes les révélations du jeu à l’E3 2021 et le flux constant de bandes-annonces depuis juin, nous avons un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque les Gardiens arriveront plus tard ce mois-ci.

Histoire

Eidos Montréal n’a pas trop partagé l’histoire de ce jeu, mais ce que l’on sait, c’est que cela reprend plusieurs années après qu’une guerre cataclysmique a eu lieu dans toute la galaxie. Les dégâts causés par ce conflit ont été dévastateurs, et lorsque nous rejoignons les Gardiens, ils sont une bande de héros à louer qui sont à peine liés par leurs intérêts communs. Naturellement, les choses empirent pour l’équipe lorsqu’elle déclenche une chaîne d’événements catastrophiques, menant finalement à une course folle à travers l’espace pour réparer leur gâchis.

Héros

S’inspirant de l’univers cinématographique Marvel, la version des Gardiens de la Galaxie de Square Enix et Eidos Montréal est composée de l’incarnation la plus bancable et la plus familière du groupe. Peter « Star Lord » Quill dirige une équipe hétéroclite qui comprend Drax le Destructeur, le mortel Gamora, le grincheux Rocket qui n’est certainement pas un raton laveur et le Groot respectueux de l’environnement. Étant donné qu’il s’agit du bras intergalactique de l’univers Marvel, des bandes-annonces récentes ont montré quelques autres visages, notamment le Nova Corps et, surtout, le meilleur chien de toute la galaxie, Cosmo.

Fait amusant : pour créer avec précision le cosmonaute canin qui exerce de vastes pouvoirs psioniques en tant que chef de la sécurité de Knowhere, Eidos Montréal a équipé un vrai chien du nom de Diego d’une combinaison de capture de mouvement.

Un autre personnage qu’Eidos Montréal taquine pour Les Gardiens de la Galaxie est Lui, ou plus précisément, Adam Warlock. Alors qu’il est enveloppé d’ombres dans le tweet ci-dessous, Warlock prend généralement l’apparence d’un humanoïde à la peau dorée avec une gamme de pouvoirs physiques impressionnants.

Et enfin, le personnage préféré des fans, Mantis, fera également une apparition. Membre occasionnel de l’équipe dans ses apparitions dans des bandes dessinées et des films, la version du personnage d’Eidos Montréal a quelques changements cosmétiques et aura probablement quelques ajustements de personnalité ainsi que le studio a poussé pour faire sentir sa version de l’univers Marvel familier mais unique.

Méchants

Les gardiens ont besoin de méchants pour protéger la galaxie, et jusqu’à présent, il semble qu’il y aura deux poids lourds dans cette division à surveiller. Introduite pour la première fois l’année dernière, Lady Hellbender est plus une écologiste que votre supervillain typique à la moustache, mais elle est une adversaire mortelle lorsqu’elle est croisée et a mérité le titre de Monster Queen dans son bras du cosmos.

L’autre visage sinistre qui fait son apparition est Grand Unifier Raker, qui, dans les bandes dessinées, a été la voix de l’Église de la vérité. Cardinal militant de l’église, Raker n’a eu que quelques apparitions avant de se retrouver entre les mains de Drax, ce qui a laissé à Eidos Montréal beaucoup de place pour donner sa propre tournure au personnage.

Gameplay

Cinq membres composent les Gardiens de la Galaxie, mais vous ne jouerez qu’en tant que Star-Lord tout au long de la campagne. Lorsqu’il est engagé dans la bataille, Star-Lord peut sortir ses armes à feu d’élément de marque pour infliger des dégâts avec des tirs de blaster, utiliser ses bottes de jet pour contourner les ennemis et réduire la distance avec des attaques de mêlée. Là où Guardians of the Galaxy devient intéressant, c’est dans la façon dont Star-Lord peut émettre des commandes à son équipe, ce qui permet d’exécuter divers combos dans le feu de l’action.

Comme on le voit dans les bandes-annonces de gameplay, le combat en équipe permet une unité bien huilée qui joue avec leurs différentes forces. Gamora a une approche conservatrice face aux ennemis, Drax en affronte autant qu’il le peut et Rocket reste à l’arrière tout en fournissant un tir de couverture. Réussir une bataille récompense les joueurs avec de l’expérience et finalement des points de capacité, qui peuvent être utilisés pour débloquer de nouvelles compétences pour l’équipe. Il y a même un ultime boost de moral qui peut être effectué une fois que vous avez suffisamment d’élan, alors que Star-Lord appelle l’équipe pour un discours d’encouragement.

Faites attention aux reproches de votre équipe, rassemblez-les pour une dernière poussée lorsque les chances sont contre eux, et vous serez en mesure de les libérer avec des dégâts accrus et des temps de recharge plus rapides pendant qu’un hit des années 1980 joue en arrière-plan.

Choix narratifs

S’il est inévitable de se frayer un chemin à travers des hordes d’écume intergalactique, un autre pilier majeur du gameplay de Guardians of the Galaxy est son récit et les choix que vous ferez pendant la campagne. Plusieurs options de dialogue pendant l’exploration et même le combat peuvent avoir un impact, tandis que d’autres moments majeurs de l’histoire auront des ramifications sur toute la ligne. Les choix ont des conséquences, avec un exemple notable lorsque les Gardiens tentent de tromper Lady Hellbender en la vendant Groot ou Rocket comme monstre potentiel pour sa collection. Quel que soit le personnage avec lequel vous allez, aura un effet sur la façon dont l’histoire se déroule.

Quant aux autres moments qui seront découverts à l’arrivée du jeu, il reste à voir à quel point vos décisions auront un impact sur le grand schéma des choses.

Les Gardiens de la Galaxie sont-ils un jeu de service en direct ?

Nan! Pour tous ceux qui redoutent l’apparition d’une passe de saison, la bonne nouvelle est qu’Eidos Montréal s’est concentré sur la création d’un jeu qui est une expérience narrative purement solo et hors ligne. C’est une décision qui a reçu un accueil positif, en particulier à la lumière de Marvel’s Avengers de l’année dernière qui a suivi cette voie

Configuration requise pour l’ordinateur

Selon une récente mise à jour sur Steam, Guardians of the Galaxy va engloutir une quantité importante d’espace sur votre disque dur. Square Enix recommande un SSD, et vous devrez consacrer environ 150 gigaoctets d’espace pour que le jeu fonctionne au mieux. Avant de paniquer, ce numéro est uniquement pour l’installation du jeu, qui occupera une taille plus modérée de 32 Go une fois que vous aurez terminé de le télécharger. Pour la configuration système requise, Square Enix recommande les configurations suivantes :

Le minimum:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bitsSystème d’exploitation : Windows 10 64 bits Build 1803Processeur: AMD Ryzen™ 5 1400 / Intel Core i5-4460Mémoire: 8 Go de RAMGraphique: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570DirectX : Version 12Espace de rangement: 150 Go d’espace disponible

Conseillé:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bitsSystème d’exploitation : Windows 10 64 bits Build 1803Processeur: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790Mémoire: 16 Go de RAMGraphique: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590DirectX : Version 12Espace de rangement: 150 Go d’espace disponible

Bande sonore

Guardians of the Galaxy est quelque peu unique pour l’approche qu’il a adoptée dans le département audio, car non seulement il a une partition orchestrale traditionnelle et un mélange impressionnant sous licence de tops des années 1980, il présente également un album rock original créé juste pour le Jeu. Alors que vous devrez attendre la sortie du jeu avant de pouvoir commencer à écouter ses thèmes classiques ou les solos de guitare heavy metal originaux du groupe bien-aimé Star Lord de Peter Quill, vous pouvez écouter la bande originale sous licence et convaincre vos parents que vous avez enfin débloqué un bon goût dans la musique.

Déguisements

Ce ne serait pas un jeu Marvel si Guardians of the Galaxy ne faisait pas référence à sa propre histoire avec des costumes de collection, et il y aura une garde-robe intergalactique dans laquelle vous pourrez puiser lorsque ces tenues auront été découvertes à l’intérieur du jeu. Quelques-uns de ces costumes seront également disponibles sous forme de bonus de précommande et comprendront un ensemble plus traditionnel de fils d’une ère plus vintage d’aventures cosmiques, ainsi que des tenues basées sur les apparences modernes de l’équipe.

Une précommande régulière vous rapportera l’ensemble de tenues Throwback Guardians, qui comprend Star Lord dans son uniforme militaire Annihilation, Groot dans sa peau cinématographique de 2014 et Drax dans son costume de bande dessinée qu’il a porté pendant des décennies après sa première apparition. La version numérique de luxe du jeu comprend les costumes de Star Lord’s Sun et City Lord, qui seront également disponibles dans l’édition physique de luxe.

Date de sortie et plates-formes

Vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour commencer à rassembler votre gang préféré d’expériences Kree échappées et d’assassins mortels. Le jeu arrive le 26 octobre pour Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4 et PC, et pour plus de détails, vous pouvez consulter notre page de précommande Guardians of the Galaxy pour voir tous les bonus des détaillants qui seront disponibles.

