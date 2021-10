Marvel’s Guardians Of The Galaxy comprend une bande originale des années 80, voici la liste complète des chansons

Rappelez-vous l’E3 Direct de Nintendo et vous vous souviendrez de l’annonce légèrement surprenante que Marvel’s Guardians of the Galaxy de Square Enix se dirigerait vers Switch. Il ne sera malheureusement disponible que sur la plate-forme de Nintendo en tant que version Cloud, mais la date de sortie approche à grands pas.

Il sera lancé le 26 octobre sur toutes les principales plates-formes (encore une fois, uniquement en version Cloud sur Switch), et avant la sortie, Square Enix a partagé une liste de pistes « presque » complète pour la bande originale du jeu. Comme vous vous en doutez, étant un jeu des Gardiens de la Galaxie, il propose une bande-son pleine de chansons rock et pop des années 80 :

Blondie – Call Me Blue Oyster Cult – Don’t Fear The Reaper Bobby McFerrin – Don’t Worry Be Happy Chocolat chaud – Chaque 1 est un gagnant Wang Chung – Tout le monde s’amuse ce soir Tears For Fears – Tout le monde veut gouverner le monde EUROPE – Le Compte à rebours final Nouveaux enfants sur le bloc – Hangin’ Tough Pat Benatar – Frappez-moi avec votre meilleur coup Bonnie Tyler – Tenir pour un héros KISS – I Love It Loud Flock of Seagulls – I Ran Culture Club – I’ll Tumble 4 Ya Mötley Crüe – Kickstart My Heart Simple Minds – Love Song Rick Astley – Never Gonna Give You Up Frankie Goes To Hollywood – Relax Def Leppard – Rock Rock Till You Drop Rainbow – Since You Been Gone A-ha – Take On Me Soft Cell – Tainted Love Loverboy – Turn Me Loose Autograph – Montez le son de la radio ! – Wake Me Up Before You Go-Go Scandal avec Patty Smyth – Le vaisseau Warrior – Nous avons construit cette ville Twisted Sister – Nous ne le prendrons pas Billy Idol – Mariage blanc

Vous entendrez ces morceaux au fur et à mesure de votre progression dans le jeu et pourrez également les consulter sur le jukebox que vous trouverez sur le Milano. Le « Huddle », un mécanisme de combat clé, vous permettra également de choisir entre deux chansons sur le lecteur de cassettes de Star-Lord pour motiver votre équipe et écraser vos ennemis.

Square Enix dit que toutes les chansons seront présentées dans le jeu, mais avec une bascule optionnelle pour ceux qui pourraient vouloir les désactiver à des fins de streaming.

Allez-vous jeter un œil aux Gardiens de la Galaxie de Marvel à son arrivée le 26 octobre ? Jouerez-vous sur Switch ou la version Cloud vous rebute-t-elle ? Faites-le nous savoir à l’endroit habituel.