Marvel’s Guardians of the Galaxy : date de sortie, précommandes, bandes-annonces, gameplay, DLC et plus

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel rejoint The Avengers et Spider-Man: Miles Morales dans la liste des films de super-héros Marvel transformés en jeux par Square Enix.

Star-Lord alias Peter Quill est le soi-disant chef de ce groupe de marginaux intergalactiques dans une toute nouvelle aventure planétaire. Les Gardiens de la Galaxie s’inspirent de la série et l’intègrent dans sa propre histoire au lieu de copier le canon. Les personnages émanent toujours de la même essence que leurs homologues de bandes dessinées, mais les développeurs ont pris la liberté de concevoir des scénarios et des mécanismes qui s’adaptent à un jeu vidéo.

Malgré le flop précédent de Square Enix avec Marvel’s Avengers, les bandes-annonces et les aperçus à eux seuls ont ravivé l’espoir dans les jeux Marvel.

Voici tout ce que nous savons sur les Gardiens de la Galaxie de Marvel.

Date de sortie des Gardiens de la Galaxie de Marvel

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel font irruption dans les magasins le 26 octobre 2021.

Attachez-vous pour cette course folle à travers le cosmos pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Éditions Marvel’s Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy propose des éditions standard et de luxe. Les éditions standard ne sont livrées qu’avec le jeu de base plus un bonus de précommande si vous commandez tôt. Le édition de luxe cosmique comprend les tenues Sun-Lord, City-Lord et Social Lord de Star Lord, ainsi que des codes de téléchargement numérique pour la bande originale du jeu et le mini artbook.

Gardez à l’esprit que les versions de luxe physiques et numériques diffèrent légèrement. Le édition physique de luxe cosmique comprend un étui SteelBook et une copie papier de l’artbook au lieu d’un code de téléchargement.

Précommandes des Gardiens de la Galaxie de Marvel

Les précommandes des Gardiens de la Galaxie sont sorties ! Notre liste complète de précommandes contient encore plus d’annonces et d’informations en fonction de la plate-forme et de l’édition. Même si l’édition que vous souhaitez est épuisée, ajoutez les listes à vos favoris et revenez périodiquement avant la sortie pour les réassorts.

Précommandes des Gardiens de la Galaxie aux États-Unis :

Précommandes des Gardiens de la Galaxie au Royaume-Uni :

Toutes les précommandes ajoutent un “Pack de tenues des Gardiens du retour» qui habille chaque membre de l’équipe de tenues emblématiques de la série comique :

Team-Lord (Star-Lord) Black Vortex (Gamora) Thanos Imperative (Drax) Le Stinger (Rocket) L’Empaleur (Groot)

Le gameplay des Gardiens de la Galaxie de Marvel

Marvel’s Guardians of the Galaxy est un jeu d’action-aventure solo à la troisième personne. Considérez-le comme une retombée du film, sauf que c’est un jeu. Vous incarnez Star-Lord, et uniquement Star-Lord. Cependant, il peut commander ses alliés au combat, ce qui compte peut-être comme les contrôler même indirectement. Star-Lord et les Gardiens doivent sauver la galaxie d’une disparition inconnue qui n’a pas encore été décrite dans les bandes-annonces et le matériel promotionnel.

Les aperçus du gameplay montrent des combats avec des fonctionnalités typiques telles que l’esquive, la précipitation et les armes pour basculer entre. Les joueurs ont également la possibilité de répondre aux alliés via des signaux musicaux (bien qu’avec des pistes sous licence qui doivent être censurées pour les streamers). Ceux-ci sont liés à l’amour de Star-Lord pour la musique, que les fans de la série devraient connaître grâce à son Walkman fréquemment mentionné. La bande-son, qui caractérise le jeu, comprend des succès réels des années 80 et des pistes originales combinées.

DLC Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

L’une des plus grandes plaintes concernant Marvel’s Avengers est la quantité aggravante de DLC et de microtransactions. Beaucoup ont estimé qu’ils devaient payer un supplément pour profiter pleinement du jeu. Cependant, les développeurs de Guardians of the Galaxy ont déclaré aux consommateurs dès le départ que ce jeu n’a pas de DLC ou de microtransactions. Il ne devrait s’agir que d’un achat unique, ce qui signifie que vous bénéficiez d’une expérience complète avec le jeu de base et que vous n’avez pas besoin de payer un supplément pour du contenu supplémentaire. En fait, aucun contenu supplémentaire ne sera disponible.

Les Gardiens de la Galaxie étaient apparemment en développement avant Avengers, ce qui rend intéressant le fait qu’ils n’incluent pas de DLC et de microtransactions. Cela ressemble presque à une réponse directe au contrecoup des Avengers, même si la décision a peut-être été prise beaucoup plus tôt.