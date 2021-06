Marvel’s Hawkeye TV Show: 8 choses rapides que nous savons sur la série Disney +

in

Lorsque les fans ont vu pour la dernière fois Hawkeye de Jeremy Renner, il se battait aux côtés des héros les plus puissants de la Terre dans Avengers: Endgame et aidait à réparer les dégâts causés par Thanos. Bien sûr, avant de rejoindre ses camarades, il distribuait sa propre marque de « justice » en tant que justicier masqué Ronin. La fin du film a vu Clint Barton retrouver sa famille restaurée, son avenir MCU étant incertain. Mais après que le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, a annoncé Hawkeye au Comic-Con de San Diego en 2019, il était clair qu’il y avait beaucoup plus en réserve pour Clint Barton. Voyons donc ce que l’on sait de cette nouvelle série Disney+ :