Marvel’s Midnight Suns de Firaxis sortira l’année prochaine

Le prochain jeu de Firaxis est Les soleils de minuit de Marvel, et cela vient de l’équipe qui vous a apporté XCOM: Enemy Unknown.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le jeu mettra en vedette Captain America, Iron Man, Doctor Strange, Blade, Captain Marvel, Ghost Rider, Wolverine et d’autres. Il y aura 13 héros dans le jeu, dont vous pourrez créer vous-même une fois.

Ce personnage personnalisable s’appelle The Hunter, qui est l’enfant de Lilith, le méchant principal du jeu qui est aussi un démon. Votre personnage personnalisable peut utiliser des pouvoirs clairs ou sombres.

L’histoire vient de l’histoire obscure de l’univers Marvel Rise of the Midnight Sons où Lilith Mother of Demons, est sortie de son sommeil pour libérer ses enfants et conquérir la terre.

Révélé lors de la soirée d’ouverture de la gamescom en direct, le jeu arrive sur les consoles PC, PS4, PS5, Switch et Xbox en mars 2022.