Marvel’s Midnight Suns est un jeu de cartes sans boîtes à butin

Nous ne savions presque rien de Marvel: Midnight Suns lorsqu’il a été révélé à la Gamescom la semaine dernière, à part le fait qu’il s’agissait d’un jeu de stratégie développé par les fabricants de XCOM Firaxis Games. Aujourd’hui, le studio a montré un gameplay réel, et il s’avère que le combat du jeu de tactique sera basé sur des cartes.

Toujours là? Super. Voici donc comment cela fonctionne. Contrairement à un jeu XCOM traditionnel où vous sélectionnez des actions dans un menu basé sur des chargements personnalisés, Midnight Suns vous fera choisir des actions parmi une main de cartes tirées au hasard au début de la bataille. Certaines cartes sont des attaques simples. D’autres pourraient vous manœuvrer dans l’environnement de telle sorte que vous puissiez exploiter le terrain pour renverser un ennemi d’un bâtiment ou déclencher une explosion derrière eux.

Il semble que chaque carte ait un coût qui épuisera vos points d’action pour le tour. Selon le livestream IGN qui a révélé le gameplay aujourd’hui, les cartes seront évolutives au cours du jeu, tandis que des choses comme les attaques ultimes des personnages seront influencées par les costumes qu’ils portent.

Les niveaux semblent également un peu plus petits que votre champ de bataille XCOM standard, et le combat semble être un peu plus rapide. Cela me donne certainement de fortes vibrations de Divinity Original Sin 2 avec quelques mécanismes de carte Slay The Spire-lite mélangés. Firaxis a précisé sur Twitter que les joueurs n’auront pas à acheter de boîtes à butin ou à payer d’autres microtransactions pour obtenir plus de cartes dans le jeu, et que les skins achetables seront “purement cosmétiques”.

Le studio a également présenté l’Abbaye, la zone centrale de Midnight Suns, où votre personnage sur mesure pourra se mêler et se détendre avec les héros Marvel établis. Vous pouvez vous asseoir et méditer avec Magik, par exemple, ou vous promener dans le parc avec Iron Man. Ce que tu ne pourras pas faire, c’est baiser. Le directeur créatif de Firaxis, Jake Solomon, l’a confirmé lors du livestream.

“Dans votre esprit, vous pouvez être ce que vous voulez être, mais nous disons que vous êtes juste des amis très, très, très proches”, a-t-il déclaré.

Les relations que vous nouez en dehors de la bataille auront un impact sur le gameplay similaire aux jeux Fire Emblem, mais des romances plus profondes ne sont pas dans les cartes. Les héros de Marvel ne semblent pas savoir comment s’embrasser à l’écran et, malheureusement, il ne semble pas qu’ils soient plus excités dans Midnight Suns.