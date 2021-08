Marvel’s Midnight Suns est un RPG tactique qui va changer en mars prochain

in

La vitrine Opening Night Live de Gamescom a très tôt servi un titre Switch sous la forme de Marvel’s Midnight Suns, un jeu intrigant dans l’univers Marvel qui devrait être lancé en mars 2022. Switch est répertorié avec à peu près toutes les consoles (y compris PS4 / Xbox One), et rien ne suggère à ce stade que le système de Nintendo obtiendra une version « cloud ».

Bien que la bande-annonce ci-dessus soit une cinématique présentant certains personnages célèbres de Marvel, il s’agit en fait d’un RPG tactique de Firaxis Games, qui est surtout connu pour les séries XCOM et Civilization; Espérons que ce pedigree de genre de stratégie, et le fait que cela arrive sur le matériel de dernière génération de Sony et Microsoft, signifie que nous aurons une solide expérience sur Switch.

Il n’y a pas encore de séquence de gameplay, mais il y aura une révélation de gameplay le 1er septembre. En attendant, vous trouverez ci-dessous un texte de présentation de relations publiques.

Quand l’Enfer se réveille, eux seuls peuvent l’arrêter. Levez-vous et rejoignez un ordre de héros plus sombre pour vaincre Lilith avant que le Darkhold ne soit terminé dans ce RPG tactique situé dans le côté le plus sombre de l’univers Marvel.

