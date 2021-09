Marvel’s Midnight Suns présente la bataille du boss Sabretooth

Midnight Suns de Marvel cherche à apporter des combats tactiques à l’univers Marvel, et une nouvelle démo de gameplay étendue opposant Wolverine à son ennemi juré Sabretooth montre que malgré le tour par tour, les joueurs laisseront beaucoup de destruction dans leur sillage.

Sabretooth est la rencontre du boss dans la démo, et Wolverine et le héros créé par le joueur, le chasseur, doivent faire équipe pour le combattre. Contrairement à la plupart des ennemis à chair à canon qui meurent en quelques coups, Sabretooth nécessite plus de coordination et de planification pour vaincre grâce à sa quantité beaucoup plus élevée de HP et sa résistance à l’étourdissement et à la liaison.

Une grande partie de la démo montre Wolverine enchaînant des attaques contre plusieurs ennemis tout en utilisant également l’environnement pour infliger des dégâts. À plusieurs reprises, Wolverine donne des coups de pied ou jette des objets sur les ennemis et, à un moment donné, saute même d’un tas de palettes en bois à proximité pour plonger dans Sabretooth. Certaines des attaques de Wolverine lui confèrent un vol de vie, lui permettant d’être agressif et d’amener le combat à l’ennemi.

Après la défaite de Sabretooth, Firaxis a offert de nouveaux détails sur ce que les joueurs feront dans Midnight Suns de Marvel lorsqu’ils ne combattront pas des supervilliens. Dans un nouveau gameplay mettant en lumière l’abbaye, qui sert de base aux soleils de minuit, Firaxis indique que les joueurs pourront choisir entre différentes tenues décontractées à porter par leur personnage créé par les joueurs et pourront personnaliser leurs quartiers d’habitation. L’ensemble du terrain de l’abbaye peut être exploré et, bien sûr, vous pouvez caresser le chien, dans ce cas le chien de l’enfer Charlie.

Interagir avec divers héros Marvel à l’abbaye est un élément clé du jeu, Firaxis soulignant que les divers éléments RPG du jeu sont tout aussi importants que son combat. Les conversations avec d’autres personnages incluront souvent des choix de dialogue de branchement qui auront un effet sur l’équilibre lumière/obscurité du personnage-joueur, et les joueurs peuvent également choisir d’interagir avec les héros d’autres manières, comme regarder un film dans la salle commune.

Alors que Marvel’s Midnight Suns propose un système de combat basé sur des cartes, Firaxis dit que les seules microtransactions que le jeu aura sont cosmétiques et que non, vous ne pourrez pas sortir avec des héros Marvel. Marvel’s Midnight Suns sortira en mars 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.

