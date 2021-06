Marvel’s Namor: tout ce que vous devez savoir sur le sous-marin des bandes dessinées

Namor a eu une liaison intermittente avec une femme invisible

Il fut un temps où Namor était une coquille de lui-même – frappé d’amnésie et souffrant de SSPT en raison de souvenirs de son service pendant la Seconde Guerre mondiale. Le prince atlante est resté à l’abandon pendant des années alors qu’il était loin de chez lui jusqu’à ce qu’il soit découvert par Johnny Storm, qui lui a rasé la barbe avec sa flamme et l’a jeté dans une rivière, lui redonnant la mémoire de qui il est. Malheureusement, c’est aussi ce qui a déclenché la haine caractéristique de Namor pour la surface, le mettant en contradiction avec les Quatre Fantastiques, mais déclenchant également une certaine attirance pour l’un des membres de l’équipe de super-héros.

Le béguin de Namor pour Sue Storm n’a jamais vraiment faibli et, pour aggraver les choses, l’épouse et partenaire de lutte contre le crime de Reed Richards, a exprimé ses sentiments et a même quitté M. Fantastic pour le sous-marin à un moment donné. Cet affichage, allant du flirt ludique à la romance indéniable dure toujours à ce jour, montrant pour la dernière fois des signes dans le scénario King of Black de Marvel Comics en décembre 2020.