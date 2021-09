Marvel’s Spider Man 2 en préparation chez Insomniac, arrive sur PS5 en 2023

Lors de la vitrine Sony, Spider-Man 2 de Marvel a été annoncé comme étant en préparation à Insomniac Games.

Marvel’s Spider-Man 2 poursuivra le voyage de Peter Parker et de Miles Morales dans cette aventure solo qui sortira exclusivement sur PlayStation 5 en 2023.

Le jeu présentera de toutes nouvelles histoires pour Peter et Miles dans cette suite, qui, selon Insomniac, sera “pleine de cœur et d’humour”, qui plonge profondément dans les gens derrière le masque.

Les images montrées dans la bande-annonce ne sont “qu’un aperçu” et ce qui est en magasin en termes de nouvelles capacités que les héros acquerront et de costumes qu’ils porteront. Il y aura également des méchants intéressants, tels que Venom qui est exprimé par Tony Todd (de la renommée de Candyman). Yuri Lowenthal et Nadji Jeter reprendront également leurs rôles respectifs de Peter et Miles.

« Pouvoir créer un nouvel univers original avec Spider-Man est un tel honneur », a déclaré Ryan Schneider, responsable de la stratégie de franchise et des relations avec les studios chez Insomniac Games. “Un grand merci à notre famille Sony Interactive Entertainment pour nous avoir donné l’opportunité de développer ces jeux, Marvel pour nous avoir fait confiance avec des personnages qui comptent tellement pour tant de gens, et bien sûr, à nos fans pour continuer à croire en nous.

“Ce fut un tel plaisir de collaborer avec Marvel Games. Apprendre et partager avec ces vrais croyants alors que nous créions des jeux tels que Marvel’s Spider-Man et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales a été un moment fort pour beaucoup d’entre nous. ” Et ce qui est si excitant, c’est que notre collaboration ne se termine pas de sitôt, car aujourd’hui, nous avons révélé non pas un, mais DEUX nouveaux titres Marvel provenant d’Insomniac Games : Marvel’s Spider-Man 2 et Marvel’s Wolverine. »

Une date de sortie autre que 2023 n’a pas été révélée car le jeu est actuellement en développement.