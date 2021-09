Marvel’s Spider-Man 2 pour PS5 : date de sortie, gameplay et tout ce que vous devez savoir

Insomniac a surpris tout le monde en annonçant qu’il développait un jeu Spider-Man il y a plusieurs années. La série a eu un passé tumultueux dans le jeu vidéo. Jusqu’à ce qu’Insomniac publie sa version en 2018, la plupart des jeux vidéo de super-héros étaient éreintés, la principale exception étant la franchise Batman Arkham. Spider-Man de Marvel a résisté à cette tendance. Insomniac a conçu une histoire passionnante avec une tonne de cœur, d’humour et un excellent gameplay. Il semble suivre avec Marvel’s Spider-Man 2 en 2023.

Lors de la PlayStation Showcase 2021 de Sony, Insomniac a non seulement dévoilé son prochain jeu Marvel’s Wolverine, mais a également confirmé que Spider-Man 2 était en préparation, avec Peter Parker et Miles Morales, ce dernier ayant reçu son propre jeu dérivé qui en est immédiatement devenu un. des meilleurs jeux PS5.

Spider-Man 2 cherche à augmenter la mise en ajoutant Venom au mélange, mais sera-t-il finalement un ami ou un ennemi ? Il faudra attendre pour le savoir. D’ici là, voici tout ce que nous savons sur Spider-Man 2 pour PS5.

Qu’est-ce que Spider-Man 2 de Marvel ?

Marvel’s Spider-Man 2 est la prochaine entrée principale de la série Spider-Man développée par Insomniac. Peter Parker est plus âgé dans cette itération à 23 ans, fraîchement sorti de l’université et déjà un héros chevronné de Spider-Man. Agissant en tant qu’assistant du Dr Otto Octavius, il finit par entrer en contact avec les Sinister Six et sauve New York d’un virus mortel. Avance rapide jusqu’à Spider-Man 2: Peter s’est associé à Miles Morales alors qu’ils assument tous deux la double fonction de Spider-Man.

Comme le dit Insomniac, le studio « veut non seulement raconter une grande histoire de super-héros, mais aussi livrer une histoire humaine fascinante, pleine de cœur et d’humour qui plonge profondément dans les gens derrière le masque ».

Marvel’s Spider-Man 2 : l’histoire jusqu’à présent

Cette section contient des spoilers.

Comme mentionné précédemment, le jeu Spider-Man d’Insomniac a commencé lorsque Peter avait 23 ans. La ville finit par être menacée par les Sinister Six (Mister Negative, Electro, Vulture, Rhino, Scorpion et Doc Ock), qui parviennent à retenir Spider-Man assez longtemps pour que Doc Ock puisse libérer un virus mortel à travers la ville de New York. . Alors que Peter parvient enfin à le vaincre, il ne peut empêcher sa tante May de succomber au virus. La fin du jeu laissait présager l’implication du Bouffon Vert dans les futurs versements.

Spider-Man: Miles Morales était un spin-off mettant en vedette le personnage principal sauvant sa maison de Harlem lorsque Peter est parti dans un pays étranger pour travailler pour le Daily Bugle. Miles découvre que la source d’énergie « durable » utilisée par la Roxxon Corporation n’est pas si durable et qu’elle a en fait assez de puissance pour détruire toute la ville. La version insomniaque du Tinkerer, qui est un vieil ami de Miles depuis leur enfance, finit par se sacrifier pour que Miles puisse libérer le pouvoir qu’il a absorbé à une distance sûre des gens.

On ne sait pas exactement où commence Spider-Man 2, mais cela aura lieu après les événements des deux jeux. D’après la bande-annonce que nous avons vue jusqu’à présent, Venom jouera également un grand rôle.

Marvel’s Spider-Man 2: Gameplay

Source : PlayStation

Comme son prédécesseur, Spider-Man 2 devrait être un jeu en monde ouvert à la troisième personne avec des combats et une traversée fluides. Peter et Miles ont accès à une multitude de capacités différentes (Miles a des pouvoirs électriques, par exemple, alors que Peter n’en a pas) et à des gadgets qui peuvent les aider à vaincre leurs ennemis lors d’un combat. Si vous avez vu un gameplay de Spider-Man ou Spider-Man: Miles Morales, vous pouvez vous attendre à ce qu’il soit presque identique dans Spider-Man 2, bien que probablement plus joli et avec de nouvelles mécaniques ajoutées pour faire bonne mesure.

Marvel’s Spider-Man 2 : Liste des costumes

Source : Android Central

L’une des choses qui ont rendu Spider-Man et Spider-Man: Miles Morales si géniaux étaient les costumes. Au fil des décennies, Peter a amassé une galerie de costumes emblématiques, des bandes dessinées aux films et aux dessins animés. Miles Morales en a moins depuis que son personnage a fait ses débuts plus récemment, mais il a toujours un nombre respectable. Spider-Man 2 aura probablement des dizaines de costumes à porter pour ces personnages, y compris de nouveaux qu’Insomniac pourrait créer par lui-même.

Pour l’instant, nous savons que Peter et Miles auront accès à leurs combinaisons standard. Le costume Iron Spider de Peter est également présenté dans la bande-annonce du jeu.

Marvel’s Spider-Man 2 : Est-ce dans le même univers que le jeu Wolverine d’Insomniac ?

Source : PlayStation

On ne sait pas si les jeux Spider-Man et Wolverine d’Insomniac se déroulent dans le même univers. Le responsable insomniaque de la stratégie de franchise et des relations avec les studios, Ryan Schneider, a semblé l’impliquer dans un article de blog, mais cela n’a pas été explicitement confirmé.

Alors que Schneider a déclaré que Wolverine est un jeu autonome, il a également déclaré: “Pouvoir créer un nouvel univers original avec Spider-Man et maintenant Wolverine est un tel honneur pour beaucoup d’entre nous à Insomniac Games.” L’utilisation singulière de l’univers impliquant qu’ils sont une seule et même chose.

Cela pourrait potentiellement ouvrir la voie à des camées passionnants ou même à des jeux croisés. Spider-Man a fait équipe avec les X-Men à plusieurs reprises au cours des décennies dans les bandes dessinées Marvel. Peter les a même combattus et vaincus auparavant dans Secret Wars (ce qui était intéressant de noter la première fois que Peter portait le costume de symbiote noir avant qu’il ne se lie avec Eddie Brock et devienne Venom). Quel que soit l’avenir, Insomniac est sûrement prêt à relever le défi.

Marvel’s Spider-Man 2 : est-ce coopératif ?

Insomniac décrit Spider-Man 2 comme une “aventure en solo”, mais nous n’excluons pas encore le jeu en coopération. Avec Peter et Miles disponibles en tant que personnages jouables, avoir un ami dans votre jeu et entrer dans l’action serait parfait. Nous ne savons pas si ce sera le cas, cependant. Le développeur n’a même pas détaillé exactement comment les deux personnages jouables fonctionneront, si vous ne pouvez jouer que l’un ou l’autre dans des missions spécifiques ou si vous pouvez librement changer entre les deux quand vous le souhaitez.

Marvel’s Spider-Man 2 : Venom est-il un personnage jouable ?

Source : PlayStation

Nous ne savons pas quel rôle Venom jouera dans le jeu, mais il semble être un personnage important (exprimé par le Candyman lui-même, Tony Todd). Bien qu’à l’origine dépeint comme un méchant, Venom est devenu un anti-héros au fil des ans, ce que nous pouvons voir davantage dans les films de Tom Hardy. Tout le monde peut deviner s’il sera ami ou ennemi dans Spider-Man. Nous pourrions même le voir commencer comme un adversaire et éventuellement faire équipe avec Peter et Miles. Bien sûr, Insomniac peut également emprunter la voie éprouvée en faisant de lui le grand méchant.

Je ne m’attendrais pas à ce qu’il soit un personnage jouable dans le jeu, mais des choses plus étranges se sont produites, et Insomniac semble toujours nous surprendre encore et encore.

Marvel’s Spider-Man 2 : est-ce une exclusivité PS5 ?

Spider-Man est développé exclusivement pour la PlayStation 5. Il ne semble pas avoir de version cross-gen avec la PS4, comme de nombreux jeux de Sony l’ont fait ces derniers mois. Et tandis que Sony a apporté plus de ses jeux sur PC, il n’y avait aucune mention d’une sortie PC dans son annonce. Il est possible que cela arrive sur PC à une date ultérieure par rapport à son lancement sur PS5, mais pour l’instant, cela n’est confirmé que pour la dernière machine de PlayStation.

Marvel’s Spider-Man 2 : date de sortie

Marvel’s Spider-Man 2 devrait sortir sur PS5 en 2023, bien avant le jeu Wolverine d’Insomniac. Il est toujours important de se rappeler que cette fenêtre de sortie est susceptible de changer, en particulier compte tenu de l’état de l’industrie du jeu depuis le début de la pandémie. Les jeux ont souvent été retardés de semaines, de mois ou même indéfiniment. Cela peut ou non arriver à Spider-Man 2. Pour l’instant, nous pouvons nous attendre à 2023.

