‘Marvel’s Spider-Man 2’ sera sombre, selon les personnes impliquées

in

Si vous vous attendiez à un jeu léger dans Marvel’s Spider-Man 2, il est peut-être temps d’ajuster ces attentes. Bill Rosemann, vice-président créatif de Marvel Entertainment, affirme que la suite d’Insomniac sera plus sombre que la première, faisant des comparaisons avec L’empire contre-attaque.

“Si le premier jeu Spider-Man était Star Wars, Spider-Man 2 est en quelque sorte notre empire”, a déclaré Rosemann dans le podcast This Week in Marvel. « Il fait un peu plus sombre.

Il n’est pas surprenant que le ton de ce jeu soit beaucoup plus sombre. Pendant le PlayStation Showcase de Sony, la bande-annonce de Marvel’s Spider-Man 2 avait une ambiance sinistre. Revoyez-le par vous-même ci-dessous et dites-moi qu’il ne peut pas être confondu avec un putain de jeu d’horreur.

Roseman a également légèrement taquiné les informations sur la date de sortie de Wolverine de Marvel, qu’Insomniac fait également. Sans surprise, il n’a presque rien dit à ce sujet, cependant.

“Nous finirons par révéler quand Marvel’s Wolverine devrait être lancé”, a déclaré Rosemann. «Pour en savoir plus, revenez en arrière et étudiez ces remorques. Ils regorgent de détails et d’œufs de Pâques !

Marvel’s Spider-Man 2 ne devrait pas sortir avant 2023 au plus tôt. Il faudra donc un bon moment avant de savoir si les taquineries de Rosemann sont exactes. Ce serait un changement bienvenu, c’est sûr. Alors que les bandes dessinées et les films de Spider-Man ont traité d’un sujet lourd, les nombreux jeux vidéo ne l’ont pas fait.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Sorties de jeux en octobre : prochains titres sortis ce mois-ci