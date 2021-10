Marvel’s Spider-Man et Hollywood dans les jeux

Yuri Lowenthal détestait sa voix. « J’avais l’air d’un petit enfant », a-t-il déclaré à USA Today. « Et je ne voulais pas avoir l’air d’un petit enfant, tu sais ? Je voulais avoir l’air d’un grand homme viril.

Né en 1971, Lowenthal n’est pas exactement un enfant, mais il ne ressemble pas à votre personnage stéréotypé de jeu vidéo bourru. Selon ses propres mots, il est «plus un Robin qu’un Batman», même s’il aimerait avoir la chance de jouer le Dark Knight. Étant l’acteur adaptable qu’il est, j’aimerais que cela se produise aussi.

Pendant que nous parlons, mes enfants, qui ont réalisé que je parlais au gars qui joue à la version PlayStation de Spider-Man, ont fait irruption dans mon bureau. Plutôt que de me transformer instantanément en mème, Lowenthal ne manque pas un battement, leur parlant en tant que Peter Parker avant de passer à sa voix de dudebro en tant que Chandlo Funkbun de Bugsnax. « Je suis en train de m’éclater avec ton père », leur dit-il, me faisant cadeau du titre officiel : le père le plus cool de l’année.

Il a peut-être détesté ça en grandissant, mais sa voix est un cadeau. C’est une voix qui a ouvert des portes à Lowenthal, lui permettant de représenter un large éventail de personnages qu’un acteur d’âge moyen ne serait pas en mesure de jouer dans les médias traditionnels. Avec le recul, il ne changerait rien.

Dans Prince of Persia: The Sands of Time de 2003, les joueurs prennent le contrôle d’un royal acrobatique qui brandit un poignard qui peut contrôler l’écoulement du temps. Qu’il s’agisse de courir sur les murs, de traverser des gouffres ou de combattre des monstres, le prince peut réparer ses erreurs en activant le poignard, qui rembobine le temps et le ramène en lieu sûr.

Lorsque Lowenthal est entré pour la première fois dans la peau du prince, l’industrie du jeu était dans un endroit très différent. The Sands of Time était une anomalie parce que lui et sa partenaire de scène, Joanna Wasick (Farah), ont enregistré leurs lignes dans la même cabine, réagissant les uns aux autres. À l’époque, les acteurs de jeux vidéo livraient généralement leurs répliques de manière isolée, les conversations étant regroupées après coup.

De nos jours, la capture de performances est la méthode préférée utilisée par la plupart des grands studios de jeux vidéo. À l’aide de combinaisons de capture de mouvement, tous les acteurs se réunissent avec des cascadeurs et filment des scènes du début à la fin, parfois avec des acteurs d’ensemble. Pour le prochain remake de Prince of Persia: Sands of Time, Lowenthal a eu l’opportunité d’activer le poignard du temps et de provoquer un paradoxe en reculant et en avançant simultanément dans le temps. Bien que le fait d’être ensemble dans le même stand pour le jeu original ait rendu la chimie de Lowenthal et de Wasick plus naturelle, les progrès technologiques permettront, espérons-le, de passer au niveau supérieur lorsque le remake atterrira en 2022.

« Ce fut l’un des plus grands honneurs de ma vie de revenir à un rôle que j’avais tant aimé et que je pensais être dans le rétroviseur pour moi », explique Lowenthal. « Pour eux, vouloir faire le remake 15 ans plus tard et venir à moi et non à un acteur plus jeune et plus sexy était vraiment un honneur.

« Quand nous avons fait le premier Les Sables du Temps, j’ai peut-être fait trois à cinq sessions d’enregistrement pour l’ensemble du jeu, et c’était ma contribution. Cette fois-ci, j’ai littéralement recommencé à me mettre à la place. Je dois remonter le temps et voir si je pouvais faire mieux. Honnêtement, je ne pourrais pas dire assez de bien [things] sur l’expérience. J’adore le nouveau réalisateur, nous devons garder toute la brillante écriture de Jordan Mechner, puis refaire le jeu mieux. J’ai hâte que les gens aient enfin la chance d’y jouer. Je sais que la post-production a été difficile, mais je suis vraiment excité.

Peu de temps après le lancement du premier Sands of Time, Wasick a quitté le cinéma. « J’espère que ce n’était pas de ma faute », plaisante Lowenthal. Pour le remake, il est rejoint à la place par Supinder Wraich, qui joue le rôle de la princesse Farah.

« Nous avons dû travailler ensemble tout le temps pour l’enregistrement ainsi que pour la capture de la performance », explique Lowenthal. « Et puis ajoutez toute une autre distribution d’acteurs avec lesquels j’ai pu travailler dans la pièce comme si nous jouions une pièce ou tournions un film. je pense [it] apporté quelque chose de spécial [to the remake] et j’espère que ça passera.

Le travail vocal de Lowenthal est peut-être aussi répandu que celui d’Amazon Alexa – sa page IMDb est comme faire défiler un PDF de Guerre et paix, rempli de crédits pour les dessins animés, les jeux vidéo, la télévision et les dessins animés – mais il n’est pas étranger non plus à la capture de performances. Son rôle le plus prestigieux est celui de Peter Parker dans Marvel’s Spider-Man et Miles Morales pour PS4/PS5, ce qui l’obligeait à enfiler un costume moulant et à prétendre qu’il s’agissait d’un costume de super-héros cool.

L’acteur dit que l’audition a commencé avant même que l’idée du jeu n’ait germé – avant même que lui ou Insomniac sache qu’ils faisaient un jeu Spider-Man. Avant Spider-Man, Insomniac a créé un jeu Xbox One appelé Sunset Overdrive, dans lequel Lowenthal jouait le personnage principal masculin. Dans ce jeu, les joueurs sautent, broient et retournent dans un environnement de dessin animé. C’est comme si Insomniac auditionnait pour son tir à un jeu Webslinger juste en le créant.

Quand le moment est finalement venu pour Insomniac de présenter son point de vue sur Spider-Man, le studio a demandé à Lowenthal de venir aider le développeur avec sa propre audition. Lowenthal a joué Peter Parker aux côtés de Bryan Bloom (Wolfenstein: The New Order), qui a joué Norman Osborn pour la bande d’audition. Bloom prendrait plus tard le rôle de Taskmaster dans le jeu réel car il ne s’agissait pas d’une audition pour que les acteurs obtiennent des rôles – c’était la propre audition d’Insomniac à Sony dans le but d’obtenir le feu vert de son jeu.

« Ils ont écrit une scène, nous l’avons enregistrée, et c’était leur audition », dit Lowenthal. «Et puis je n’en ai entendu parler qu’à nouveau jusqu’à ce qu’ils fassent des auditions pour le jeu Spider-Man. J’étais comme, ‘Oh mon dieu, c’est la chose qu’ils faisaient. C’est pour cela qu’ils auditionnaient. Parce que cela devait être au moins un an après que nous ayons fait cette première chose. »

À partir de là, c’était comme n’importe quelle autre audition. Lowenthal est entré, a travaillé dans la cabine, a fait un peu plus sur le volume de capture de performance, et Insomniac a commencé à réduire les acteurs potentiels.

« J’adore travailler avec Insomniac », dit Lowenthal. « J’ai essayé de ne pas être nerveux à ce sujet. Mais j’étais nerveux à ce sujet parce que je le voulais. Et je venais de me couper les cheveux. Je viens d’avoir un mohawk. Alors je suis venu avec cette coupe de cheveux ridicule. Pas ridicule. Je veux dire, c’est [expletive] génial, soyons honnêtes, mais pas exactement comme Peter Parker – à moins que vous ne parliez de Spider-Punk. Mais j’avais aussi peur qu’ils ne puissent pas voir le personnage derrière les cheveux. Heureusement, ils l’ont fait.

Lowenthal ne convient pas seulement au rôle en raison de son ton jeune (sa voix naturelle est presque 1:1 avec celle de Peter Parker dans le jeu). Il convient bien à cette itération spécifique du personnage en raison de ses expériences de vie. Insomniac ne voulait pas seulement faire une autre histoire d’origine de Spider-Man – le héros ici navigue sur le Web à New York depuis des années lorsque nous le rencontrons. Il est toujours stupide, mais il y a de la sagesse et de l’expérience sous le masque. Cela transparaît dans la performance de Lowenthal – une performance qui n’a presque pas eu lieu.

« D’après ce que je comprends – je l’ai découvert plus tard – ils avaient choisi quelqu’un pour le rôle qui n’a pas fonctionné », explique-t-il. « Et c’est à ce moment-là qu’ils ont commencé à faire venir un grand groupe de personnes. Mes amis d’Insomniac, à leur grand mérite et à mon grand honneur, m’avaient présenté et le muckety-muck a dit: » Ouais, mais il était le leader du dernier match, et c’est un personnage très différent. Nous ne pensons pas qu’il soit bon pour Spider-Man. Et ils ont continué à pousser jusqu’à ce qu’ils me laissent entrer et auditionner avec le reste des gens. Je leur serai toujours reconnaissant d’avoir vraiment combattu pour moi et de m’avoir défendu, car sinon, je n’aurais même pas eu l’occasion.

Lowenthal dit que perdre un rôle n’est que l’affaire, et que le vrai travail consiste à auditionner. Malgré le défilement sans fin de sa page IMDb, il dit qu’il y a autant d’entrées – sinon plus – pour les emplois qu’il a manqués.

« J’auditionne tout le temps pour le Joker et Batman », dit-il en riant. «Ce sont des rôles que tout acteur adorerait. Mark Hamill a capturé l’essence de ce que tout le monde aime à propos du Joker, mais je pense que tout acteur entrant dans le rôle aura une vision différente. Vous ne voulez pas jeter ce que tout le monde aime chez le Joker et recommencer à zéro, [but] ce serait moi le faisant avec mon histoire, mes penchants. Et c’est une autre chose à propos des auditions : nous, en tant qu’acteurs, sommes obsédés par le fait d’essayer de comprendre ce qu’ils veulent et de leur donner ce qu’ils veulent. Je pense que c’est un piège dans lequel nous tombons tous au début de notre carrière. Et en vieillissant, on se dit : « Oh, il ne s’agit pas de leur donner ce qu’ils veulent, il s’agit de se présenter avec ce que vous avez. » C’est bien ou ce n’est pas le cas, mais vous avez fait quelque chose que personne d’autre ne peut leur donner. Si vous les donnez vous-même, vous n’avez aucune concurrence parce que personne ne peut leur donner ce que vous avez.

« J’espère sincèrement qu’un jour nous pourrons faire une interview où vous direz: » Alors, vous avez enfin pu jouer le Joker, et voici ce que j’ai vu comme une différence. Qu’est-ce qui t’a traversé la tête ?’ Mettez donc une épingle dedans. Dieu sait qu’il y a tellement d’itérations. J’aurai encore quelques chances de plus avant la fin de ma carrière.

Le Joker de Mark Hamill est un exemple d’une personne célèbre entrant dans le domaine du doublage et du jeu vidéo et faisant bien son travail. Il suffit de regarder Christopher Judge comme Kratos dans God of War pour en voir un autre. Mais il est de plus en plus tendance pour les types hollywoodiens de jouer de grands rôles dans les jeux vidéo. Tout récemment, Giancarlo Esposito de Breaking Bad a joué le méchant dans Far Cry 6, nous avons eu Norman Reedus de The Walking Dead dans Death Stranding, et Keanu Reeves de Matrix était la voix dans votre tête dans Cyberpunk 2077.

«Ça a toujours été un peu quelque chose, mais c’est certainement plus [now] », dit Lowenthal à propos des acteurs hollywoodiens dans les jeux. « J’ai sans doute des sentiments mitigés à ce sujet. D’un côté, bien sûr, cela m’agace, ainsi que tous mes amis acteurs de la base, de ne pas avoir une chance de tirer quelque chose parce que quelqu’un voulait embaucher une personne célèbre. Et parfois, ils ne sont pas doués parce que c’est un média différent auquel ils ne sont pas habitués. Et parfois, ils sont brillants dans ce domaine – certains acteurs sont juste bons en tout. Parfois, ils sont bons pour le rôle, et parfois ils ne sont pas tout à fait bons pour le rôle, mais c’est un grand nom.

« D’un autre côté, parfois, amener ces acteurs de nom dans un projet permet à un projet de se réaliser. Quand je travaillais sur Afro Samurai il y a des années, je serai honnête, si Samuel L. Jackson n’avait pas dit, ‘Je [expletive] veux faire ça », alors cela ne serait jamais arrivé, et je n’aurais pas pu y être. Vous ne pouvez pas placer une étoile dans chaque rôle. Donc, si ce nom doit obtenir l’argent des gens pour y arriver, et qu’ensuite ils embauchent un tas d’autres personnes comme nous sur le projet, il est difficile de contester cela. Mais oui, je pense que ça m’énerve surtout quand un nom est embauché, et j’ai l’impression qu’ils ne font que l’appeler ou qu’ils ne comprennent pas ce que sont les jeux vidéo. Vous vous dites : ‘Oh mec, tu aurais pu mettre un très bon acteur que tu as auditionné dans ce rôle’, mais je comprends que ce n’est pas comme ça que ça marche.

Heureusement pour nous, Lowenthal ne manque pas d’opportunités. Vous pourrez le revoir bientôt lorsqu’il reprendra son rôle de Peter Parker dans Marvel’s Spider-Man 2, qui sortira en 2023, et à nouveau quand le remake de The Sands of Time sortira en 2022. En attendant, vous pourrez le voir Lowenthal sur Orbital Redux, une émission de science-fiction diffusée en direct – musique, performances, effets spéciaux, tout cela en direct. Il n’y a pas de bouton de rembobinage sur quelque chose comme ça. Vous pouvez consulter Orbital Redux sur WatchDust.tv.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.

