Marvel’s Spider-Man Remastered sur PS5 obtient de nouveaux costumes de No Way Home

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales continue de croître, s’étant vendu à plus de 6,5 millions d’exemplaires à ce jour, ce qui en fait facilement l’un des meilleurs jeux PS5 disponibles. Même plus d’un an après le lancement, le développeur Insomniac Games poursuit le support en ajoutant deux nouvelles combinaisons à Marvel’s Spider-Man Remastered, qui n’est disponible que via l’édition ultime de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Les deux combinaisons sont basées sur les conceptions du prochain film MCU, Spider-Man: No Way Home. Vous pouvez découvrir les deux combinaisons dans une nouvelle bande-annonce de jeu ci-dessous :

Ces deux combinaisons sont une mise à jour gratuite à venir le 10 décembre 2021, disponible pour tous ceux qui possèdent le jeu ou le récupèreront à l’avenir.

Insomniac Games travaille d’arrache-pied sur plus de jeux Marvel en ce moment, avec deux équipes différentes s’attaquant à deux projets très différents. L’un est Spider-Man 2 de Marvel, une suite directe mettant en vedette Peter et Miles, tout en présentant Venom. L’autre jeu est Marvel’s Wolverine, une histoire un peu plus sombre mettant en vedette l’emblématique Canadien à griffes d’adamantium.

