Marvel’s The Falcon and The Winter Soldier ⋆ .

Martin Carr passe en revue le premier épisode de The Falcon and The Winter Soldier…

Après le départ radical de WandaVision, Le Falcon et le soldat de l’hiver atterrit carrément dans le territoire familier de Marvel. Ce match d’ouverture ressemble à un rappel alors qu’Anthony Mackie et Sebastian Stan se replient dans l’action de manière transparente. Les décors aériens, les visuels à indice d’octane élevé et les moments de menace modérée influencent soigneusement l’humeur. L’histoire de retour est insérée dans l’établissement de relations essentielles, tandis que les rappels de franchise sont réduits au minimum.

Bucky et Sam négocient tous deux une scène mondiale dépourvue de figures de proue héroïques. Dans un environnement où ces personnalités plus grandes que nature n’existent plus, les gens réclament quelque chose derrière eux. Pour les fans fidèles, il y a quelques camées notables qui fournissent un contexte sans voler la vedette, tandis que Sam bénéficie surtout d’une toile émotionnelle plus large. Cependant, son partenaire dans le crime s’attaque toujours à des problèmes de longue date, qui voient les événements dériver naturellement dans une direction plus sombre.

Cette histoire concerne autant la rédemption personnelle que la croissance personnelle. L’écrivain Malcolm Spellman reconnaît que les erreurs que font les gens les définissent autant, sinon plus, que n’importe quel degré de réussite. Au-delà de la bravade super héroïque, des séquences d’action hautes et de la conception de production astucieuse, ce spectacle réussit grâce à cette réalisation. Les deux personnages ont donné plus d’une livre de chair à cette cause, laissant derrière eux des pertes et des conséquences.

Ce que les fans doivent se rappeler, c’est qu’il s’agit de l’épisode d’ouverture. Marvel a toujours livré son caractère, a été soucieux de l’histoire et a gardé les balles courbes en réserve. Personne n’était préparé pour WandaVision et certaines personnes utilisent encore des pouces de colonne pour creuser plus profondément. Ce studio a l’habitude de distraire avec des sifflets et des cloches, avant de livrer un œuf de Pâques aux proportions de faneur à un public non préparé. Zemo arrive et une menace plus importante se déchaînera sous peu, mais pour le moment, nos têtes d’affiche travaillent en solo.

Marvel a peut-être commercialisé cela comme une comédie d’action, mais pour le moment, ils sont occupés à mettre le public à l’aise avec cette nouvelle direction. Alors qu’une explosion démographique post-Snap s’installe, les gens ont dû se réajuster une fois de plus. Cet effet d’entraînement est tangible et se répercute dans certains échanges de dialogue cruciaux à des moments cruciaux du récit. Dans ce contexte, le public doit appliquer le modèle tonal des deux Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver et Guerre civile. Au-delà de l’existence de Bucky et de Sam dans ces moments forts de la franchise, cela contribuera également à préparer les fans à une entrée plus sûre dans le MCU. Pas une émission sans invention, mais plutôt une émission qui a la confiance en soi et la pré-possession de savoir que son public est avec lui pour la vie.

