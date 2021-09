Marvel’s What If: 5 changements les plus cool du MCU dans l’épisode Doctor Strange

AVERTISSEMENT DE SPOILER: L’article suivant contient des spoilers majeurs pour le dernier épisode de What If. Si vous ne l’avez pas encore regardé, procédez à vos risques et périls !

En ce qui concerne le sujet des possibilités, Doctor Strange est facilement l’un des personnages les plus excitants du canon MCU. L’affaire du héros explore en partie les limites de la réalité, ce qui signifie que ses histoires ont le potentiel d’examiner tout et n’importe quoi. Pour cette raison, l’épisode de What If centré sur Master of the Mystic Arts a été l’un des épisodes les plus attendus de Disney +, et maintenant qu’il est là, il ne déçoit pas.