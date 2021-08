Marvel’s What If: 6 changements les plus cool du MCU dans l’épisode Captain Carter

Bucky Barnes ne se transforme pas en soldat de l’hiver

James Buchanan “Bucky” Barnes a l’une des histoires les plus tragiques de l’ensemble de l’univers cinématographique Marvel. Voulant servir son pays, il s’est enrôlé dans l’armée pendant la Seconde Guerre mondiale, et non seulement il a été pris en otage et expérimenté, mais il a finalement perdu son bras, a été présumé mort après être tombé d’un train en marche, puis a subi un lavage de cerveau. devenir un assassin Hydra. Dans l’univers du capitaine Carter, cependant, les choses se passent beaucoup mieux pour le héros.