Marvel’s What If: 6 changements les plus cool du MCU dans l’épisode de Killmonger

Killmonger repousse l’âge des héros

Des héros comme Captain America, Ant-Man, The Wasp et Captain Marvel ont tous été établis sur Terre avant les événements présentés dans l’Iron Man de 2010, mais il est essentiellement devenu canon à ce stade que la déclaration de Tony Stark de son identité de super-héros effectivement changé le monde. L’annonce a inauguré une nouvelle ère qui a permis à encore plus de super-héros d’émerger, et cette vague a conduit à la franchise telle que nous la connaissons aujourd’hui. Dans l’univers présenté dans le nouveau What If, cependant, cela n’arrive jamais.