Marvel’s What If: 6 changements les plus cool du MCU dans l’épisode de T’Challa Star-Lord

L’épisode 2 de What If présente quelle est la performance finale de Chadwick Boseman, centrée sur T’Challa allant dans l’espace et prenant le manteau de Star-Lord, et c’est à la fois un bel adieu pour l’acteur, et une alternative incroyable réalité par rapport au canon du MCU. Il y a quelques excellents changements apportés à partir de la cascade familière de la plus grande question posée par le titre de l’émission, et, comme cela deviendra typique avec cette fonctionnalité régulière, nous commencerons par l’événement qui change tout…