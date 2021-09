Marvel’s What If: 6 changements les plus cool du MCU dans l’épisode Ultron Wins

AVERTISSEMENT DE SPOILER: L’article suivant contient des spoilers majeurs pour le dernier épisode de What If. Si vous n’avez pas encore regardé, continuez à vos risques et périls !

What If de la semaine dernière s’est terminé avec un cliffhanger majeur. Alors que la majorité de l’épisode était similaire aux épisodes précédents dans le sens où il se déroulait dans sa propre couche du multivers, les dernières secondes comprenaient un camée spécial qui est littéralement sorti de nulle part, et il a remodelé avec succès notre concept de l’émission. Maintenant, une semaine plus tard, le contexte de cette surprise a été livré, et il a mis en place une grande finale pour le spectacle animé Marvel Disney +.