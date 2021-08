Marvel’s What If: 6 changements les plus intéressants du MCU dans l’épisode 3

Hope Van Dyne a rejoint le SHIELD et a été tué

Au cours des six dernières années, Hope Van Dyne, interprétée par Evangeline Lilly, est devenue un membre clé de l’univers cinématographique Marvel. Fonctionnant sous le nom de Wasp, elle est devenue une excellente partenaire de Scott Lang, alias Ant-Man, et a aidé à sauver le sort de l’univers de Thanos lors des événements de Joe et Anthony Russo’s Avengers: Endgame. Dans la couche du multivers présentée dans le dernier épisode de What If, cependant, rien de tout cela ne se produit réellement, car elle devient plutôt un agent du SHIELD à un jeune âge et finit par être tuée dans l’exercice de ses fonctions.