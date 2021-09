Marvel’s What If: 6 changements les plus intéressants du MCU dans l’épisode Marvel Zombies

AVERTISSEMENT DE SPOILER: L’article suivant contient des spoilers majeurs pour le dernier épisode de What If. Si vous n’avez pas encore vu l’épisode, lisez la suite à vos risques et périls !

C’est en septembre 2005 que les zombies ont fait irruption dans Marvel Comics. Le numéro Ultimate Fantastic Four # 21 a introduit l’idée d’une dimension parallèle au canon où les héros ont été transformés en monstres insensés et cannibales, et cela a à son tour conduit à toute une épidémie de contenu – y compris plusieurs séries limitées et one-shots. Compte tenu de la popularité du sujet, on a naturellement l’impression que ce n’était qu’une question de temps avant que l’idée n’arrive finalement dans le plus grand canon de l’univers cinématographique Marvel, et c’est exactement ce qui s’est passé avec le dernier épisode de What If.