Marvel’s What If…?: Date de première, distribution et autres choses rapides que nous savons sur la série Disney +

AC Bradley est le showrunner de Et si… ?

Servant de rédacteur en chef de What If…? est AC Bradley, qui n’a jamais collaboré avec Marvel Studios auparavant, mais qui connaît une chose ou deux sur les adaptations de bandes dessinées, ayant écrit un épisode d’Arrow – anciennement des émissions de télévision DC les plus populaires sur The CW. Il a également travaillé comme scénariste et éditeur d’histoires pour la série animée originale Netflix Trollhunters : Tales of Arcadia et son spin-off 3Below : Tales of Arcadia.

Vous travaillez également dans les coulisses de What If…? sont la compositrice Laura Karpman de la renommée de Lovecraft Country sur HBO, l’animateur en chef Stephen Franck (connu pour l’original Space Jam de 1996, The Iron Giant de Brad Bird et l’aventure 9 produite par Tim Burton) et, bien sûr, Kevin Feige en tant que producteur. Quant à la distribution des voix – eh bien, c’est une liste beaucoup plus longue.