Marvel’s What If Disney + Show obtient le calendrier de sortie mis à jour ⋆ .

L’un des spectacles Disney + les plus intéressants en développement est celui de Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…?, qui est une émission animée basée sur le Et qu’est-ce qui se passerait si bandes dessinées que Marvel publie occasionnellement. Nous avons maintenant une meilleure idée de son mois de sortie.

Selon Entertainment Weekly, l’émission sortira sur Disney + en août. Cela donnera aux fans de Marvel quelque chose à découvrir pendant les mois d’été. L’anthologie animée réinventera des tonnes d’événements de l’univers cinématographique Marvel, notamment Peggy Carter devenant Captain Britain et Steve Rogers devenant Iron Man, entre autres histoires. Le personnage principal de la série sera Uatu the Watcher, que Jeffrey Wright exprimera.

Notamment, Et si… de Marvel? mettra en vedette Chadwick Boseman, qui a pu reprendre son rôle de T’Challa, également connu sous le nom de Black Panther, pour la série. Son épisode tournera autour de l’enlèvement de T’Challa par les Reavers qui ont emmené Peter Quill (Star Lord) dans le gardiens de la Galaxie la franchise. Chaque histoire de l’émission sera non canonique, car les histoires présenteront des résultats extrêmement différents de leurs événements réels dans le MCU.

L’original Et qu’est-ce qui se passerait si la série de bandes dessinées a fait ses débuts en 1977 et 200 numéros ont été publiés au fil du temps. Les histoires allaient de scénarios invraisemblables à des prises plus pleines d’humour. C’est un excellent moyen pour Marvel d’utiliser le service de streaming pour raconter plus d’histoires prêtes à l’emploi irréalisables grâce à l’action en direct.