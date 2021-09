Marvel’s Wolverine pour PS5 : date de sortie, bandes-annonces et tout ce que vous devez savoir

Fans de jeux de super-héros, réjouissez-vous. Insomniac Games, dans une tentative claire de faire honneur à son nom, ne s’attaque plus seulement au web-slinger. Lors du PlayStation Showcase de septembre 2021, Insomniac Games a annoncé non pas un mais deux nouveaux jeux de super-héros auxquels les propriétaires de PlayStation peuvent s’attendre à jouer. L’une de ces annonces est qu’Insomniac Games travaille sur Marvel’s Wolverine. L’autre est Spider-Man 2 de Marvel, un jeu avec Peter Parker et Miles Morales qui introduit également Venom dans l’univers du jeu.

Sony a clairement souligné que Marvel’s Wolverine est très tôt dans le développement de la PS5, peut-être même le jeu exclusif PlayStation le plus éloigné que nous connaissions actuellement. Pourtant, Insomniac Games a un excellent bilan, il est donc indéniable que cela pourrait finir par être l’un des meilleurs jeux PS5 disponibles. Voici ce que vous devez savoir sur Marvel’s Wolverine.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Qu’est-ce que Wolverine de Marvel ?

Marvel’s Wolverine est un prochain jeu de super-héros développé par Insomniac Games et publié par Sony Interactive Entertainment. Insomniac Games a déjà prouvé qu’il pouvait gérer Spider-Man avec le lancement en 2018 de Marvel’s Spider-Man et l’extension autonome 2020 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Marvel’s Wolverine est un “jeu autonome” selon les développeurs, ce qui signifie qu’il ne s’agira pas d’un pack d’extension, d’un DLC ou d’un module complémentaire à tout autre titre Spider-Man existant ou à venir.

Selon les mots d’Hermen Hulst, directeur des PlayStation Studios, “Les insomniaques sont en feu”.

Alors que l’équipe derrière Marvel’s Spider-Man travaille sur Marvel’s Spider-Man 2, l’équipe derrière Marvel’s Spider-Man: Miles Morales a commencé à travailler sur Marvel’s Wolverine. Cela inclut le directeur créatif Brian Horton et le directeur du jeu Cameron Christian. Drew Murray se joint également à cette équipe, un concepteur qui a déjà travaillé chez Insomniac Games sur des titres comme Sunset Overdive, ainsi que sur le redémarrage de Perfect Dark de Xbox Game Studio The Initiative.

Le jeu était initialement conçu par Sony et Insomniac Games pour Marvel, après que Wolverine ait continué à parler pendant que les équipes travaillaient sur les jeux Spider-Man. Insomniac Games est très clair via le blog PlayStation que Marvel’s Wolverine est “très tôt” en développement.

Insomniac note également que l’une des raisons pour lesquelles l’équipe voulait faire un jeu sur Wolverine est que, tout comme Spider-Man, il se sent “… profondément obligé de défendre les personnes qui sont moins capables de le faire”. Étant donné qu’il a six griffes recouvertes d’adamantium, un facteur de guérison et un goût pour l’alcool, il est juste beaucoup plus dur à ce sujet.

Bandes-annonces de Marvel’s Wolverine

La bande-annonce initiale de Marvel’s Wolverine a été dévoilée lors du PlayStation Showcase de septembre 2021. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Bien qu’il n’y ait pas grand-chose à faire, il y a des œufs de Pâques amusants, comme la plaque d’immatriculation sur le mur du bar. Il dit “HLK181”, qui est une référence directe au numéro 181 de Hulk et a marqué la première apparition de Wolverine dans une bande dessinée.

Marvel’s Wolverine est-il une exclusivité PS5 ?

Selon PlayStation, Marvel’s Wolverine et Marvel’s Spider-Man 2 arrivent exclusivement sur PS5. Il convient de noter que certains autres jeux PlayStation comme Horizon Forbidden West et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales n’ont été initialement annoncés que pour la PS5 avant que les versions PS4 ne soient révélées plus tard. Dans cet esprit, étant donné combien plus tard dans le cycle de vie de la PS5 ces deux nouveaux titres d’Insomniac Games sont lancés, il est extrêmement probable qu’ils ne soient vraiment conçus que pour la PS5.

Les jeux conçus pour la PS5 peuvent tirer parti d’un certain nombre de fonctionnalités uniques, telles que le retour haptique DualSense et les déclencheurs adaptatifs. Les visuels peuvent être poussés plus loin avec l’inclusion de modes 60 FPS, ainsi que le lancer de rayons. Les jeux se chargent également beaucoup, beaucoup plus rapidement que sur PS4 grâce au SSD ultra-rapide de la PS5.

Un autre exemple de la façon dont ce jeu peut tirer parti de la PS5 peut être vu dans Ratchet and Clank: Rift Apart, qui a également été développé par Insomniac Games. Cette exclusivité PS5 a utilisé la puissance de traitement de la console pour déplacer rapidement les personnages dans des environnements détaillés, en chargeant les niveaux très rapidement.

Il convient de noter que Sony a été plus ouvert à l’introduction de jeux plus anciens sur PC, ce qui signifie qu’en théorie, nous pourrions éventuellement voir ce jeu arriver sur PC. Nous ne nous attendrions pas à ce que cela se produise peu de temps après son lancement.

Marvel’s Wolverine est-il canon avec Marvel’s Spider-Man ?

À l’heure actuelle, Insomniac Games semble impliquer que Marvel’s Wolverine se déroule dans le même univers que les jeux Spider-Man. Cela n’a pas été explicitement confirmé mais ne serait pas surprenant puisque ces jeux sont développés et publiés par le même studio en partenariat avec Marvel.

“Pouvoir construire un nouvel univers original avec Spider-Man et maintenant Wolverine est un tel honneur pour beaucoup d’entre nous chez Insomniac Games”, écrit Ryan Schneider, responsable de la stratégie de franchise et des relations studio chez Insomniac Games.

Cette formulation implique que nous pourrions voir des camées de Peter Parker, Miles Morales ou d’autres personnages des jeux Spider-Man existants apparaître au cours de cette nouvelle aventure avec Wolverine.

Marvel’s Wolverine n’a pas de date de sortie pour le moment, ni même de fenêtre de sortie. Parce que le jeu est au tout début du développement, nous ne nous attendons pas à ce qu’il arrive avant un certain temps. Étant donné que Marvel’s Spider-Man 2 devrait être lancé à un moment donné en 2023, on peut supposer que Marvel’s Wolverine arrive en 2024, mais nous soulignons qu’il ne s’agit que d’une supposition.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Diffusion MAX-imum

Ce sont les meilleures émissions sur HBO Max en ce moment

HBO Max offre aux abonnés un accès à la fois aux classiques HBO et aux nouveaux originaux Max, ce qui signifie qu’il y a des tonnes de contenu à choisir. Dans cet esprit, voici une sélection des meilleures émissions sur HBO Max en ce moment.