Marvin Gaye “ Que se passe-t-il? ” Émissions spéciales télévisées ce week-end

CNN a annoncé un nouveau spécial documentaire qui explorera l’impact et le génie de Marvin Gaye. Ce qui se passe: L’hymne pour les âges de Marvin Gaye sera diffusé ce dimanche 9 mai à 20 h HNE, avec Don Lemon de CNN en tant qu’animateur.

Le documentaire plongera dans son album phare Que se passe-t-il et ses nombreux succès emblématiques qui résonnent encore avec les nombreux défis et divisions dans le pays aujourd’hui.

En 1971, alors que les États-Unis étaient au milieu de la brutale La guerre du Vietnam et les troubles sociaux se répandaient dans tout le pays, la star de Motown, Marvin Gaye, a utilisé sa voix puissante pour répandre une chanson de paix et de réflexion résolue. Cinquante ans plus tard, la chanson et l’album What’s Going On sont aussi pertinents que le jour de leur sortie en raison des problèmes persistants de racisme, de pauvreté, de brutalité policière et de destruction de la planète.

Dans ce documentaire, Lemon mène des entretiens rares avec des légendes de la musique Stevie Wonder et Smokey Robinson et parle à d’autres musiciens de Motown qui étaient là avec Gaye alors qu’il enregistrait What’s Going On dans le studio emblématique de Hitsville à Detroit.

Lemon s’assoit également avec d’autres qui ont été inspirés par ce travail, tels que les artistes de scène Maxwell, Sheila E., la chanteuse et actrice Andra Day, et les cinéastes Spike Lee et Lee Daniels.

Spécial CNN: Ce qui se passe: l’hymne pour les âges de Marvin Gaye sera diffusé en direct pour les abonnés le 9 mai via CNN.com page d’accueil et sur les appareils mobiles via les applications de CNN pour iOS et Android avec une connexion à un fournisseur de câble.

Il peut également être consulté sur CNNgo (sur CNN.com/go sur votre ordinateur de bureau, smartphone et iPad, et via les applications CNNgo pour Apple TV, Amazon Fire, Android TV, Chromecast, Roku et Samsung Smart TV). Le spécial sera également disponible à la demande pour les abonnés via des systèmes câble / satellite, des plates-formes CNNgo et des applications mobiles CNN.

