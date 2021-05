Marvin Gaye’s Staging-Post R&B Top Tenner ‘You’re The Man’

Au moment où il a pris un plus grand contrôle de sa carrière à partir du début des années 1970, Marvin Gaye était plus axé sur l’expression créative que sur les disques à succès comme une fin en soi. Néanmoins, dans la forme dans laquelle il était, il réalisait des albums déterminants pour sa carrière et une série imparable de singles à succès. L’un de ceux-ci est entré dans les charts pop et R & B en Amérique le 20 mai 1972, «Vous êtes l’homme (partie 1).» En 2019, il est devenu la chanson titre d’un collection nouvellement assemblée du travail de Gaye au cours de cette année charnière.

Une des raisons du manque de feux de la chanson est que, contrairement aux singles qui l’ont précédée et à ceux qui ont suivi, “You’re The Man” n’a pas réussi à atteindre un public pop de sa manière habituelle. L’autre raison était qu’il n’a jamais été présenté à l’époque sur un album original de Marvin, pour des raisons que nous aborderons.

Par surprise, sortie unique en avril 1972, la chanson a atteint la 7e place du classement R&B. Mais il est resté quelque peu dans l’ombre des réalisations extraordinaires de Gaye sur l’album What’s Going On de 1971. Cette ensemble d’époque a produit trois soul n ° 1 consécutifs dans la chanson titre, «Mercy Mercy Me (The Ecology)» et “Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)”, qui sont tous entrés dans le Top 10 du Billboard’s Hot 100.

Fou comme l’enfer

“You’re The Man” n’a rien fait de tel, s’arrêtant au n ° 50 du côté pop, même s’il continuait le récit politisé de What’s Going On. L’année où Richard Nixon serait réélu à la Maison Blanche, Gaye était toujours aussi en colère contre les politiciens en général. «Pensez aux erreurs que vous faites / je crois que l’Amérique est en jeu», a-t-il déclaré. «Nous ne voulons plus entendre de mensonges / Sur la façon dont vous avez planifié un compromis / Nous voulons que notre valeur en dollars augmente / L’emploi augmente.»

Le manque relatif d’enthousiasme pour la chanson, dans un marché pop dans lequel Gaye avait l’habitude de faire forte impression, l’a incité à abandonner les plans pour l’album qui aurait présenté «You’re The Man». Au lieu de cela, il a tourné son attention à la bande son du film Trouble Man, dont la chanson titre l’a ramené dans le Top 10 de la pop, avant son prochain triomphe en tête des charts avec Let’s Get It On.

«You’re The Man» est sur l’album 2019 du même nom qui rassemble toutes les œuvres non sonores de Marvin Gaye de 1972, et peut être acheté ici.

