C’était et est toujours l’un des combats les plus célèbres de la boxe malgré sa courte durée.

La guerre de 1985 entre «Marvelous» Marvin Hagler et Thomas «Hitman» Hearns a saisi une génération et les a transformés en fans de boxe – et cela n’a duré que trois rounds.

Getty Images – Getty Marvin Hagler devient l’un des plus grands de tous les temps de la boxe

Beaucoup se souvenaient du combat de Vegas dimanche matin lorsque la nouvelle de la mort de Hagler à l’âge de 66 ans a fait surface.

Il y a eu une vague d’amour pour le grand poids moyen de la part de légendes de la boxe telles que Lennox Lewis, Tony Bellew et Oscar De La Hoya.

À son apogée, Hagler a été à la hauteur de son surnom en se frayant un chemin vers le sommet de la division des poids moyens et a même battu le légendaire Roberto Duran pendant son temps en tant que champion.

Il a combattu Sugar Ray Leonard dans un superfight en 1987 et Leonard a dit à Chris Mannix « c’était le plus proche de ma mort. »

Getty Images – Getty Hagler vs Hearns est allé à plein rythme dès la première cloche et il n’y avait aucun moyen de le maintenir

Getty Images – Getty La réunion était à l’origine surnommée « The Fight » mais a été rapidement rebaptisée « The War », que Hagler a gagnée.

Bien que le combat de Leonard soit probablement le plus notable de Hagler, sa rencontre avec Hearns deux ans auparavant est probablement sa plus grande et beaucoup l’appellent les trois meilleurs rounds de boxe de tous les temps – en particulier le premier.

Présenté simplement comme « The Fight » par le promoteur de Top Rank Bob Arum, il a eu lieu au Caesars Palace à Las Vegas, Nevada, le 15 avril 1985.

Hagler a marqué le KO dans ce qui a depuis été surnommé «la guerre» pour des raisons évidentes. Dans les jours qui ont précédé le combat, Hagler portait même un chapeau avec le mot sur le devant.

C’est un coup qui a été répété à plusieurs reprises depuis par les combattants lors de conférences de presse.

«Chaque jour, les gens me parlent de ce combat, comme cela s’est passé hier», a déclaré Hagler à la BBC en 2015 à l’occasion du 30e anniversaire du combat.

«Et maintenant je vois pourquoi les gens pensent que ce combat a été l’un des meilleurs de l’histoire. C’était le point culminant de ma carrière. Nous avons tous les deux donné notre cœur, notre sang – tout.

Hagler avait la garantie de 5,6 millions de dollars et Hearns de 5,4 millions de dollars et la paire a commencé le premier tour à un rythme effréné.

Il n’y avait aucun sentiment l’un envers l’autre; les deux hommes allaient toutes les armes à feu pour le KO et cela a conduit à d’innombrables échanges sauvages.

«Même aujourd’hui, quand je regarde le film, je suis si heureux que ce combat soit terminé», a ajouté Hagler.

Getty Images – Getty Peu de gens se sont levés quand Hagler les a terrassés, mais Hearns l’a fait

Getty Images – Getty Bien que l’arbitre ait dû intervenir et annuler la bataille entre deux guerriers lorsque Hearns a eu du mal à battre le décompte

Une minute après le troisième tour, l’arbitre Richard Steele a arrêté l’action pour que le médecin du ring puisse vérifier la coupe de Hagler.

Lorsqu’on lui a demandé: « Pouvez-vous voir bien? » Hagler a répondu: « Il ne me manque pas, n’est-ce pas? »

Un bon point et l’arbitre a dit de laisser le combat continuer. Peu de temps après la reprise du combat, Hagler a attrapé Hearns avec un crochet droit qui a envoyé le challenger dans les cordes.

Hagler l’a poursuivi et l’a cloué avec une croix droite au menton, envoyant Hearns sur la toile. Hearns a eu du mal à battre le décompte. Il s’est levé mais n’était pas en état de continuer, et Steele a arrêté le combat.

La victoire de Hagler sur Hearns était son dixième KO en onze défenses de titre réussies.

S’adressant à talkSPORT, le fondateur de Fight Hub, Marcos Villegas, a déclaré: «Si vous êtes un nouveau fan de boxe et que vous ne le connaissez pas, allez voir [Hagler vs Hearns].

«Ce n’est pas un accident que les fans de boxe depuis des décennies citent toujours ce combat qu’il a eu avec Hearns, en particulier le premier tour, parce que vous ne voyez plus un combat bourré d’action, juste un acharnement pur et une belle violence en un seul tour.

Getty Images – Getty Hagler appelle « The War » le point culminant de sa carrière

Getty Images – Getty La victoire est largement considérée comme le summum de la carrière de Hagler. Cela a cimenté son héritage en tant que l’un des plus grands poids moyens de tous les temps