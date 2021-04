Marvin Vettori révèle des messages Instagram privés avec Darren Till et veut toujours un combat que le patron de l’UFC Dana White “ aime ”

Marvin Vettori a révélé qu’il avait partagé des messages privés avec Darren Till après l’attaque de l’Anglais sur les réseaux sociaux.

“ The Italian Dream ” revient à l’action lors de son deuxième événement principal consécutif samedi soir à l’UFC sur ABC 2 lorsqu’il affronte Kevin Holland.

Zuffa LLC

Marvin Vettori revient à l’action de l’UFC ce week-end

Pour les fans britanniques, la carte commencera à l’heure idéale de 20 heures, car elle était à l’origine censée être jusqu’à affronter Vettori pour déterminer le meilleur poids moyen d’Europe.

Pourtant, «The Gorilla» a été contraint de se retirer le mois dernier en raison d’une fracture de la clavicule qui l’aurait dévasté.

Cependant, lors de la conférence de presse de cette semaine, Vettori a admis qu’il était “ méfiant ” à l’égard du natif de Liverpool en raison du moment de la blessure et de la possibilité d’un possible combat de Derek Brunson après sa victoire sur les Pays-Bas.

Jamais du genre à reculer, Till a déclenché un torrent d’abus sur les réseaux sociaux et Vettori a révélé à talkSPORT que les deux hommes ont depuis échangé des messages sur Instagram pour clarifier la situation.

Till est dévasté par sa dernière blessure

“C’est marrant; nous avons en fait eu une très courte conversation sur une conversation privée.

«Et il est comme, il est parti! Je veux dire, il est parti et puis il m’a envoyé en privé, m’ayant déjà tagué, des photos de sa radiographie – sa clavicule cassée et je me suis dit: “ Très bien! ”

«Je suppose que ça va, je pense qu’il devait faire ça, il devait montrer que c’était réel. Dans un sens, je me suis dit: ‘Ils ont poussé Derek Brunson et il a même dit qu’il pourrait combattre Brunson …’

«En fin de compte, je ne vais pas regretter ce que j’ai dit car la responsabilité de se présenter vous incombe toujours. Peu importe ce que.

.

Vettori reste désireux de combattre Till à l’avenir à un moment donné

«Le sport n’est pas facile, on le sait, il faut vivre tellement de conneries. Vous devez passer par des réductions de poids, vous devez passer par COVID tout au long de ces périodes et il y a tout l’entraînement et tous les risques que cela comporte.

«Ce n’est donc pas facile, mais nous sommes une élite et vous êtes censé vous présenter et la responsabilité incombe à vous, à blâmer ou non.

«Au moins, je vais me battre et nous verrons ce qui se passera avec lui à l’avenir. Récupérez juste Darren et nous verrons.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait se voir combattre Till à l’avenir, le prétendant classé n ° 6 a été effusif dans sa réponse.

«Mec, j’aimais ce combat, j’étais vraiment excité pour ce combat! Je veux vraiment ce combat et j’ai l’impression qu’il le voulait de la même manière… peut-être.

“Mais la merde arrive et, tant que je peux me battre, ça va.”

. – .

Costa a été obligé de regarder son rival acharné remporter le titre des poids moyens de l’UFC

La victoire samedi soir mettrait Vettori en pole position pour se battre pour le titre de 185 livres après avoir battu de manière convaincante Jack Hermansson lors de son précédent combat en décembre.

Le combat amical des fans était bourré d’action et a consolidé sa réputation comme l’un des meilleurs au monde chez les poids moyens. Avant de confirmer le combat de Till, Dana White a admis qu’il y avait un autre combat possible qu’il “ adorerait ” faire, avec l’ancien prétendant au titre Paolo Costa toujours pas réservé pour un combat.

Une cinquième victoire consécutive samedi rendrait presque possible d’ignorer les appels à une revanche avec le champion Israël Adesanya, mais Vettori aime se battre et l’idée de l’action contre Costa est presque trop belle pour être ignorée.

Il a ajouté: «Je pense que je devrais être le suivant, mais je veux dire, j’adorerais me battre contre Costa! Je suis le genre de gars, je ne suis pas difficile à plaire en termes d’adversaires, alors voyons voir.

Zuffa LLC

Vettori a prouvé qu’il faisait partie de l’élite des poids moyens de l’UFC contre Hermansson

«Mais je pense que je pense que je suis le prochain en ligne, vous savez, je dois faire une excellente performance et je serai le suivant.

«Encore une fois, je me concentre sur Kevin Holland samedi soir parce que c’est l’objectif principal en ce moment.»