Marvin Vettori tend une embuscade à Israel Adesanya dans un hôtel UFC et tente de secouer le champion avant l’épreuve de force 263

Ce samedi à l’UFC 263, Israel Adesanya est de retour en action pour la première fois depuis qu’il a tenté en vain d’obtenir le statut de double champion.

Le Néo-Zélandais d’origine nigériane a tenté de détrôner le champion des poids légers Jan Blachowicz et cela lui a coûté la première défaite de sa carrière professionnelle en MMA.

Adesanya est une force avec laquelle il faut compter à l’UFC

Cependant, il est toujours le champion des poids moyens et il va revenir à 185 livres – pas qu’il ait jamais vraiment quitté ce poids, même lorsqu’il a progressé – et il cherche à effacer la division avant d’essayer de remonter à nouveau.

Marvin Vettori est son premier combat en poids moyen et ces deux-là ont un précédent.

Adesanya est passé à 13-0 après avoir battu l’Italien en 2018, mais c’était une décision partagée serrée.

Vettori a remporté cinq combats d’affilée depuis cette défaite et a de nouveau gagné une chance contre le désormais champion.

Vettori a essayé d’entrer dans la tête d’Adesanya

Au cours de ses fonctions de presse dans un hôtel de l’UFC à Las Vegas, Vettori a tendu une embuscade à Adesanya pour bafouer son rival. En règle générale, les rivaux sont séparés pendant les tâches médiatiques, mais le challenger voulait s’assurer qu’Adesanya savait ce qu’il pensait.

Voici l’échange :

Vettori : “Où est ma ceinture ?”

Adesanya : « Quelle ceinture ?

Vettori : « Ma ceinture !

Adesanya : « Vous avez une ceinture Gucci, n’est-ce pas ?

Vettori : « Non, pas encore de ceinture. »

Adesanya : “Ouais, tu devrais en avoir un.”

Vettori : « Je suis sur le point d’avoir le mien. Je vais chercher ton frère.

Adesanya : “Tu n’auras pas le mien.”

Vettori : “Je vais chercher le tien mon ami !”

Adesanya : “Tu n’es pas mon ami.”

Marvin Vettori trash parle d’Israël Adesanya à l’hôtel de combat de l’UFC avant le combat pour le titre des poids moyens de la paire ce week-end

The Last Stylebender est devenu l’un des plus grands noms de l’UFC depuis que lui et Vettori se sont affrontés pour la dernière fois et il a également été beaucoup plus actif que son ennemi.

Il a eu huit combats dont deux défenses de titre. Vettori représente une proposition difficile, mais Adesanya parle toujours d’affronter des gens comme Darren Till, Jared Cannonier et même de rattraper Robert Whittaker dans un avenir proche.

Ailleurs sur l’UFC 263, un cinq rounds entre Leon Edwards et Nate Diaz va se dérouler où le vainqueur sera essentiellement assuré d’avoir une chance de remporter la couronne des poids welters actuellement détenue par Kamaru Usman.