Marwin González a frappé son 100e circuit dans les Ligues majeures

Le Vénézuélien du Astros de Houston, Marwin González connecté son home run 100 pour la vie dans Grandes ligues (MLB).

González, qui n’a pas connu sa meilleure saison sous la grande tente en raison de diverses blessures qui ne lui ont pas permis d’avoir une continuité, a tiré un nouveau home run mercredi soir.

Un terrain resté dans la zone de puissance à droite des Texas Rangers, il en a profité pour se dégourdir les bras et l’envoyer voler dans tout le champ droit du Globe Life Park à Arlington.

De cette manière, Marwin González qui n’a pas enregistré sa meilleure saison au baseball Grandes ligues cette année-là, il a atteint son home run 100 pour la vie dans le MLB et le quart de la récolte.

Au fur et à mesure que les matchs progressent et dans la partie cruciale de la campagne au Big Show, le cogneur créole semble trouver sa meilleure condition physique et avoir plus de temps de jeu dans l’équipe de Los Angeles. Astros Houston, qui mesure cinq pieds en séries éliminatoires.

16 septembre 2021

Cette saison, le super utilitaire a une moyenne de .204, 23 points produits et quatre circuits en 250 présences au bâton. A noter que son meilleur moment semble être de le retrouver avec la franchise Minute Maid Park du MLB.