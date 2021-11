Marwin González a parlé de son succès dans les World Series

Le précieux utilitaire vénézuélien Marwin González a parlé de sa connexion magique qui a donné vie aux Astros dans les World Series.

Dans le match 5 des World Series entre les Astros de Houston et les Braves d’Atlanta, le joueur de champ intérieur et extérieur Marwin González est sorti comme frappeur de pincement en cinquième manche et a frappé le coup magique qui a donné la victoire sidérale. , ce qui leur a permis de rester en vie et apporter la série à la ville de Houston.

Eh bien, le Vénézuélien a parlé de son grand succès et a déclaré qu’il travaillait chaque jour de la campagne, attendant ce grand moment.

González a déclaré qu’il se sentait bien, que les Astros faisaient partie de sa famille et que lorsqu’ils l’ont reçu, c’était comme s’il n’avait jamais quitté l’équipe.

Marwin González : « J’ai travaillé dur tous les jours, en attendant le moment. » Le super utilitaire vénézuélien n’a pas connu une bonne année 2021. Mais son manager dit qu’il n’a jamais perdu confiance en lui. Et il a lui-même expliqué comment il a travaillé pour frapper le coup décisif dimanche. La note : https://t.co/U54vUBDJFt#Astros pic.twitter.com/3WzQ32qhYB – Ignacio Serrano (@IgnacioSerrano) 1er novembre 2021

Il faut rappeler que le Vénézuélien faisait partie de l’équipe Astros qui a conquis les World Series en 2017 et que son home run contre Kelly Jansen a été le coup décisif de la série.

González est parti en tant qu’agent libre après la campagne 2018 où il a signé avec les Twins du Minnesota et pour 2021 il l’a fait avec les Red Sox de Boston, qui l’ont libéré en août et les Astros n’ont pas manqué cette occasion de le signer. la campagne.

Eh bien, si le sidéral parvient enfin à remporter les World Series, le coup de Marwin restera aussi gravé dans les mémoires que son coup de circuit à Jansen en 2017.

Les matchs seront à sang et à feu, où celui qui fera le moins d’erreurs sera le vainqueur.

Marwin « Clutch » González.💥 # PorLaH | #WorldSeries pic.twitter.com/4nCZLW1daq – Astros de Houston (@LosAstros) 1er novembre 2021

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada