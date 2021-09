Marwin González montre pourquoi il est revenu avec les Astros

L’utilitaire vénézuélien Marwin González a montré l’une des raisons pour lesquelles Revenir avec les Astros de Houston à la MLB dans son premier jeu avec le sidéral dans la saison 2021 des Ligues majeures.

Marwin González peut non seulement jouer à la fois dans le champ intérieur (boîte) et dans le champ extérieur (jardin) et aujourd’hui il l’a montré comme ceci au troisième but :

MARWIN EST DE RETOUR. #ForTheH pic.twitter.com/wZwgCnjIbI – Astros de Houston (@astros) 7 septembre 2021

Gonzalez a lancé ce jeu dans le coin chaud pour initier un double jeu de 5-4-3 lors des 11 points des Astros et 2 victoires contre les Mariners de Seattle.

Marwin González a été libéré par les Red Sox de Boston et plus tard signé par les Astros, avec qui il a joué de 2012 à 2018, remportant les World Series 2017, où son coup de circuit contre Kenley Jansen est encore dans les mémoires.

Avant de revenir aux Astros, González a joué avec les Twins du Minnesota en 2019 et 2020.

Avec vidéo et image des Astros.