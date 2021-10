Mary Berry a attendu plus de trois heures pour une ambulance après s’être fracturé la hanche

L’ancienne juge GBBO a dû subir une intervention chirurgicale après sa chute (Photo : Stuart C. Wilson/.)

Dame Mary Berry a révélé qu’elle avait dû attendre plus de trois heures pour qu’une ambulance arrive après s’être cassé la hanche, insistant sur le fait qu’elle était « parfaitement heureuse » d’attendre l’équipe médicale.

En août de cette année, Mary, 86 ans, a passé 10 jours à l’hôpital après s’être fracturé la hanche, après avoir trébuché dans son jardin.

L’ancienne juge de Great British Bake Off cueillait des pois de senteur dans son jardin au moment où elle a trébuché sur des briques, appelant son mari Paul à l’aide.

Alors que Paul ne lui a pas répondu dans un premier temps, alors qu’il regardait un match de cricket, son gendre Dan est venu à son secours en lui disant immédiatement qu’il allait appeler une ambulance.

« Il m’a vu et m’a dit: » Je vais chercher une ambulance. » J’ai dit: « Oh, non, je vais bien », mais il m’a annulé », a déclaré Mary au magazine Weekend du Daily Mail.

Le chef a expliqué que lorsque Dan a appelé une ambulance, on lui a dit qu’ils étaient extrêmement occupés à répondre aux appels.

Mary a insisté sur le fait qu’elle allait bien attendre l’ambulance (Photo : BBC/Endemol Shine UK/Craig Harma)

« Il a appelé l’ambulance et ils ont dit: » Nous sommes très, très occupés. C’était dimanche après-midi et il y avait beaucoup de blessures de football et tout, se souvient-elle.

« Nous avons attendu trois heures et demie, jusqu’à 18 heures, et tout à fait raison aussi ! J’étais parfaitement heureux.

Mary a spéculé qu' »il y avait peut-être eu un accident de la route », ajoutant: « J’ai tout à fait compris qu’ils étaient occupés et que Dan s’occupait de moi. Il m’a fait bavarder.

Lorsque l’ambulance est finalement arrivée, Mary a déclaré que son mari était choqué de la voir partir à l’hôpital.

«Ils m’ont emmené à l’hôpital Royal Berkshire et ils étaient si bons à expliquer. Un pied tombait et ils ont dit que je m’étais cassé la hanche », a-t-elle déclaré.

Mary, qui a dit que les médecins de l’hôpital étaient « adorables », a subi une intervention chirurgicale le lendemain matin, ce qui impliquait que son ancienne hanche soit réparée plutôt que remplacée.

Lorsque l’écrivain gastronomique avait 13 ans, elle a contracté la polio, ce qui l’a obligée à rester à l’hôpital pendant trois mois.

Mary Berry



En janvier de cette année, elle a exhorté les gens à se faire vacciner contre le Covid-19, décrivant comment «presque le monde entier» est vacciné contre la polio.

» Si vous êtes dans un hôpital comme moi, avec des gens à l’étrier, des gens qui souffrent, des gens qui n’allaient pas aller mieux – je pense que tout le monde devrait prendre le vaccin, ne pas l’interroger et penser aux autres « , a-t-elle a déclaré Radio Times.

