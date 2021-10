Mary Berry sera nommée Dame Commandeur par le Prince Charles | Royale | Nouvelles

L’écrivain et animateur culinaire a publié plus de 50 livres au cours d’une carrière s’étalant sur plus de cinq décennies. Elle sera honorée lors d’une cérémonie d’investiture du château de Windsor avec le prince de Galles aujourd’hui.

Dame Mary est devenue une figure populaire ces dernières années après avoir été juge sur The Great British Bake Off et avoir présenté ses propres programmes.

Kate et le prince William sont apparus à ses côtés dans l’émission de la BBC A Berry Royal Christmas en 2019.

Lors de la spéciale festive, la duchesse de Cambridge a révélé que « Mary » était l’un des premiers mots du prince Louis car il a été exposé à ses livres de cuisine.

Kate a déclaré: « L’un des premiers mots de Louis était » Mary « , car à sa hauteur se trouvent tous mes livres de cuisine dans l’étagère de la cuisine.

« Et les enfants sont vraiment fascinés par les visages, et vos visages sont partout dans vos livres de cuisine et il disait » C’est Mary Berry « … alors il vous reconnaîtrait certainement s’il vous voyait aujourd’hui. »

Au cours du programme unique, William et Kate ont effectué un certain nombre de visites royales avec l’ancienne star de Great British Bake Off.

Le cuisinier de la télévision a déclaré: «Ils ne se contentent pas d’arriver et de serrer quelques mains, de faire quelques sourires et un discours, ils veulent s’impliquer et ils veulent voir ce qu’ils peuvent faire.

« Et ce n’est pas juste une visite, ils reviennent et demandent les résultats et ils se souviennent à qui ils ont parlé la dernière fois. Je pense que c’est remarquable.

LIRE LA SUITE: Buckingham Palace offre des cadeaux festifs aux fans royaux cette année

Les cérémonies ont repris en juin après avoir été interrompues pendant la pandémie de Covid.

Il y a probablement un certain nombre de récipiendaires qui ont attendu d’être honorés par un membre de la famille royale, plutôt que d’opter pour une présentation locale ou de recevoir l’honneur par la poste.

Sir Philip May est également reconnu, le mari de l’ancienne première ministre Theresa May, qui sera fait chevalier par Charles pour service politique.

Sir Philip était le deuxième époux du Royaume-Uni et, loin de soutenir sa femme, il a forgé sa propre carrière réussie dans le secteur financier.

Steven Knight, le réalisateur et scénariste qui a écrit le film Spencer sur trois jours dans la vie de la princesse Diana et créé le drame populaire Peaky Blinders, sera nommé CBE.

Karen Gibson, fondatrice et directrice du Kingdom Choir qui s’est produit lors du mariage royal du prince Harry et de Meghan Markle, sera nommée MBE.