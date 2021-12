Mary Bono s’apprête à rejeter le procès d’un million de dollars « sans fondement » de Cher

Mary Bono a décidé de rejeter le procès auquel elle fait face de Cher, concernant les avis de résiliation du droit d’auteur.

En octobre, Cher a poursuivi Mary Bono, la quatrième épouse de Sonny Bono et l’administratrice du Bono Collection Trust, pour des avis de résiliation de droits d’auteur présumés. Maintenant, le défendeur a officiellement décidé de rejeter la plainte «sans fondement».

Cher, 75 ans, a soumis l’action initiale à un tribunal fédéral de sa Californie natale, réitérant au début du procès qu’elle et Sonny avaient « convenu à un partage égal de leurs biens communs » après leur divorce en 1975.

Puis, en août 1978, Sonny aurait « irrévocablement » accordé à Cher « en tant que propriété unique et distincte dans le monde entier et à perpétuité, cinquante pour cent de leurs droits en redevances de composition musicale, redevances d’enregistrement et autres actifs » moins les frais d’administration, selon le demandeur. Mais Cher a soutenu qu’en septembre 2021, la Bono Collection Trust avait émis sa propre fiducie un avis de résiliation en vertu de l’article 304 (c) concernant les droits d’auteur – et, à son tour, une partie substantielle de ses redevances – couvertes par l’accord de 1978.

Comme mentionné au début, Mary Bono, 60 ans, a maintenant déposé une demande de rejet de l’action «sans fondement» de Cher, révèlent de nouveaux documents juridiques.

La requête en irrecevabilité de Mary Bono, originaire de Cleveland, indique que « la première demande de jugement déclaratoire de Cher n’énonce pas de demande, notamment parce qu’elle est préemptée par la loi fédérale sur le droit d’auteur », alors que la « deuxième demande pour rupture de contrat est insuffisamment alléguée ».

Élaborant sur ces points concis dans un mémorandum de 23 pages, Mary Bono et son avocat allèguent que leur « droit de résilier certaines subventions en vertu de la loi sur le droit d’auteur prévaut sur les réclamations contractuelles du demandeur en vertu de la loi de l’État » – ou le contrat concernant le divorce mis en évidence ci-dessus. une entente.

(Cher et son avocat avaient déclaré dans leur dossier : « La cession de Sonny au demandeur dans le cadre de l’accord de règlement sur le mariage d’une propriété indivise de cinquante pour cent des redevances n’est pas une concession de droits d’auteur ou de droits de renouvellement qui découlent de la Loi sur le droit d’auteur et, pour cela supplémentaire raison, n’est pas soumis à la résiliation du § 304 (c). »)

Revenons à la requête en rejet de Mary Bono, cependant, « le langage clair de l’article 304 prévoit qu’un octroi d’un transfert ou de licences « autrement que par testament » peut être résilié par les enfants survivants de l’auteur et/ou la veuve/le veuf », le mémorandum produit, plaidant en faveur du rejet avec préjudice des demandes de résiliation du droit d’auteur et sans préjudice des demandes de rupture de contrat.

« Les droits de résiliation appartiennent aux bénéficiaires statutaires, et les droits résiliés reviennent uniquement aux bénéficiaires statutaires, nonobstant toute convention contraire, y compris le MSA [marriage-settlement agreement]», lit-on dans la motion de Mary Bono.

« Sonny pourrait accorder à Cher ses droits alors actuels », poursuit le défendeur, « y compris une redevance de cinquante pour cent sur ses droits d’auteur. Sonny n’aurait cependant pas pu renoncer aux droits de résiliation futurs de ses héritiers.

Cette dernière déclaration repose sur l’idée que « le Congrès a limité la capacité d’un auteur à renoncer à ses droits de résiliation ».

« Cher note que la MSA lie à la fois les » héritiers et ayants droit respectifs « de Sonny et Cher », souligne le mémorandum. « Cependant, cela ne s’applique qu’aux biens et aux réclamations qui font l’objet du MSA et ne peut lier les héritiers sur des questions et des biens qui ne relèvent pas du MSA, tels que les droits d’auteur qui sont soumis à l’avis de résiliation. »

Au moment de la publication de cet article, Cher ne semblait pas avoir directement répondu à la motion de rejet de Mary Bono sur les réseaux sociaux. Plus tôt cette année, Dwight Yoakam a engagé une action en justice contre Warner Music Group pour le prétendu défaut du label Big Three de renvoyer ses masters à la suite d’un avis de résiliation du droit d’auteur.