Mary Earps dit qu’il est surréaliste d’être de retour dans l’équipe des Lionnes – Man United News And Transfer News

La gardienne numéro un de Manchester United Women, Mary Earps, a été rappelée dans le camp des Lionnes d’Angleterre dans le cadre de l’équipe qui affrontera le Luxembourg et la Macédoine du Nord lors des éliminatoires de la Coupe du monde.

La gardienne n’a pas été sélectionnée depuis près de deux ans, son dernier match ayant eu lieu en novembre 2019.

Elle a qualifié le rappel de “surréaliste”. Dans une récente interview avec The Guardian, elle a déclaré : « Mon attention s’est peut-être déplacée pour être plus intensément sur United. Être de retour est un peu surréaliste et je suis extrêmement reconnaissant pour l’opportunité. Je veux juste en profiter et c’est évidemment un retour très personnel.

Son dernier match était contre l’Allemagne à Wembley, mais elle a été abandonnée lorsque les Lionnes sont entrées dans la SheBelieves Cup.

C’était difficile pour la femme de 28 ans, “Il n’y avait pas beaucoup de monde autour de moi à l’époque, car Covid est tombé à ce moment-là”, a-t-elle déclaré. « Je suis très fier et ravi. Nous verrons simplement ce qui se passera, mais pour l’instant, je suis vraiment heureux d’être ici et d’aider l’équipe à quelque titre que ce soit.

Earps a été sélectionné par la nouvelle entraîneure Serina Wiegman.

Wiegman a mené les Pays-Bas à remporter l’Euro 2017 et les a menés jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2019.

La coéquipière d’Earps, Jackie Groenen, a donné à l’entraîneur une critique élogieuse: «Jackie a déjà beaucoup parlé d’elle. Sa réputation en général est excellente.

Elle poursuit : “Dès les premières réunions, tout ce que je peux dire, c’est que la façon dont elle se comporte semble tellement allumée, directe, vraiment articulée et intelligente, et c’est quelque chose qui, en tant que joueur, vous fait penser :” Oh oui, d’accord, je peux n’attends pas. Je pense que j’ai beaucoup à apprendre ici.

Earps est déterminée à profiter au maximum de l’opportunité de jouer à nouveau pour son pays, “C’est vraiment génial d’être de retour avec les filles, parce que, si je suis honnête, je pensais que mon temps en tant que joueuse internationale était terminé.”

Les Lionnes affronteront la Macédoine du Nord vendredi à domicile avant d’affronter le Luxembourg le mardi suivant.

Ses coéquipières de United, Ella Toone, Katie Zelem et Lucy Staniforth ont également été sélectionnées.