Mary Elizabeth Winstead de Birds Of Prey revient à l’action aux côtés de Woody Harrelson dans la bande-annonce de Kate de Netflix

Kate suit le tueur à gages de Mary Elizabeth Winstead, qui est un pro naturel pour sortir les gens. Cependant, à travers une série de circonstances et de coups du sort, Kate se retrouve empoisonnée par les Yakuza, et n’a qu’une journée à vivre. Déterminée à sortir en trombe, elle va se frayer un chemin jusqu’au sommet de cette conspiration, et se venger avant que les lumières ne s’éteignent. Ce qui est dommage, car les lumières de la caravane de Kate sont absolument magnifiques à voir, au milieu du sang et des balles apportés à la table.