Mary Gay Scanlon – Cinq personnes arrêtées en lien avec le détournement de voiture à main armée d’un membre du Congrès de Dem

La représentante Mary Gay Scanlon s’exprime lors d’une audience à Capitol Hill à Washington, DC, le 29 juillet 2020. (Mandel Ngan/Pool via .)

Les autorités ont arrêté cinq suspects dans le Delaware mercredi soir qui ont été découverts voyageant dans un véhicule qui a été détourné sous la menace d’une arme par la représentante Mary Gay Scanlon (D., Pennsylvanie) quelques heures plus tôt.

Mercredi, la députée de 62 ans a remis les clés de son Acura MDX bleu 2017 sous la menace d’une arme à feu à FDR Park dans le sud de Philadelphie. Scanlon a été approchée par deux hommes noirs qui ont demandé les clés de son véhicule alors qu’elle se dirigeait vers son véhicule garé après avoir fait le tour du parc vers 14 h 45, selon la police et le bureau de la députée.

Un suspect est parti dans le véhicule de Scanlon tandis que l’autre s’est enfui dans un SUV de couleur sombre, a indiqué la police. La députée, dont le district couvre des parties de Philadelphie et de sa banlieue ouest, n’a pas été blessée, bien qu’elle ait également perdu plusieurs téléphones portables au profit des voleurs de voitures.

Il y a quelques instants, @RepMGS a quitté South Detectives après avoir été victime d’un vol de voiture sous la menace d’une arme en plein jour au parc FDR. Avec sa voiture, sa carte d’identité gouvernementale et son téléphone portable ont également été pris. Elle retournait à sa voiture après une visite au parc. @6abc pic.twitter.com/WdHZKlX7x6 – Annie McCormick (@6abcAnnie) 22 décembre 2021

La police du Delaware qui travaillait en collaboration avec le FBI a trouvé le SUV près du centre commercial Christiana à Newark vers 21 heures, a rapporté WPVI-TV.

Les autorités ont placé quatre hommes et une femme en garde à vue après une « brève poursuite à pied », a indiqué la police. On ne sait pas si les occupants du véhicule ont été directement impliqués dans le détournement de voiture, a rapporté WPVI-TV.

Les responsables n’ont annoncé aucune accusation dans cette affaire et ont déclaré que davantage d’informations seraient publiées alors que la police de Philadelphie et le FBI poursuivaient leur enquête.

Le maire de Philadelphie, Jim Kenney, a déclaré qu’il était « consterné d’apprendre ce crime violent ».

« Tout le monde mérite de se sentir en sécurité dans notre ville, et malheureusement, comme nous le savons, cela n’a pas toujours été le cas cette année », a déclaré Kenney, qui serait ami avec Scanlon. « C’est décourageant, et franchement exaspérant, que des criminels se sentent enhardis à commettre un crime aussi imprudent au milieu de la journée dans… l’un des plus beaux parcs de Philadelphie. »

La membre du Congrès a remercié « le service de police de Philadelphie pour sa réponse rapide et apprécie les efforts du sergent d’armes à DC et de son service de police local pour se coordonner avec Philly PD pour assurer sa sécurité continue », lit-on dans un communiqué de son bureau.

Scanlon était l’un des 125 sponsors démocrates du George Floyd Justice in Policing Act, qui visait à permettre aux États et aux localités de remplacer plus facilement les policiers par des travailleurs sociaux et d’autres premiers intervenants.

L’incident survient au milieu d’un pic de détournements de voiture dans la ville, qui avait enregistré 503 détournements de voiture en octobre, le double des 227 vus en octobre 2020, selon WPVI-TV.

Philadelphie a également enregistré un nombre record d’homicides cette année – 521 homicides au 6 décembre – un chiffre qui a dépassé celui de New York et de Los Angeles.

Le détournement de voiture est également survenu un jour après que la chef de la majorité au Sénat de l’État de l’Illinois, Kimberly Lightford, et son mari ont été détournés dans une banlieue de Chicago. La législatrice et son mari n’ont pas été blessés dans le détournement de voiture de Broadview.

