Mary J. Blige est intronisée au Walk of Fame de l’Apollo Theatre

La reine de la soul hip-hop et chanteuse multi-platine Mary J. Blige est devenue une partie de l’histoire de Harlem après son intronisation au Walk of Fame historique de l’Apollo Theatre le vendredi 28 mai.

Tandis que le théâtre emblématique n’ouvrira pas ses portes pour des spectacles en direct avant janvier, les fans de Blige ont afflué dans la 125e rue pour regarder l’artiste prolifique parler lors de la cérémonie de dévoilement de la plaque.

Blige rejoint une classe légendaire d’intronisés comprenant Aretha Franklin, Patti Labelle, Ella Fitzgerald, Smokey Robinson et, plus récemment, l’original Les tentations.

“Miss Blige est plus que la reine de la soul hip-hop, c’est une artiste aux multiples talents qui a ouvert la voie à de nombreux artistes que nous voyons aujourd’hui”, a déclaré la productrice d’Apollo Camila Forbes.

“Rien de tout cela n’est possible sans les fans, alors merci à tous les fans”, a ajouté Blige.

Blige a honoré la scène d’Apollo pour la première fois en 1992 avec une performance de “You Remind Me”, et a continué à apparaître dans la série à succès Showtime at the Apollo en 1995 et 2001, ainsi qu’un concert solo à guichets fermés en 2002 au théâtre à étages. .

“Ma toute première fois à jouer ici à l’Apollo, je n’étais pas sur scène comme moi-même, j’étais sur scène pour chanter pour Jeff Redd et à partir de là, c’était toute l’histoire, l’histoire de Mary J. Blige”, a-t-elle déclaré.

La star du R&B, actrice et magnat ne manque pas d’éloges à son nom. Au cours de sa carrière, elle a décroché huit albums multi-platine, neuf Grammy Awards (et 32 ​​nominations), deux nominations aux Oscars, deux nominations aux Golden Globe et une nomination SAG.

L’incroyable carrière et la vie de Blige feront l’objet d’un documentaire à venir qui sera diffusé sur Amazon le 25 juin.

Le film raconte la chanteuse primée aux Grammy alors qu’elle se prépare pour la tournée du 25e anniversaire de son deuxième album révolutionnaire Ma vie.

Blige sera également sur grand écran cet été, jouant Dinah Washington dans le prochain biopic d’Aretha Franklin Le respect, avec Jennifer Hudson, qui sortira en salles le 13 août.

