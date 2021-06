Mary J. Blige explore ‘My Life’ dans la bande-annonce d’un nouveau documentaire

Aujourd’hui, Amazon Prime Video a publié la bande-annonce du prochain documentaire Ma vie de Mary J. Blige. Dans le film, Mary J. Blige revisitera l’œuvre la plus influente d’elle, l’album de 1994 profondément personnel et acclamé par la critique de la superstar, My Life.

Le projet, qui sortira plus tard ce mois-ci en l’honneur du Mois de l’appréciation de la musique afro-américaine, offre un regard en profondeur sur l’album et son impact.

“My Life est l’album qui m’a vraiment lié avec mes fans qui ont depuis participé à ce qui s’est avéré être une course folle”, a déclaré Blige, 50 ans, dans un communiqué à GENS. “Revenir en arrière et revivre cette époque et cette musique ressemblait à une expérience hors du corps, mais une expérience qui me rend tellement humble.”

Dans le documentaire, qui vient de la cinéaste oscarisée Vannessa Roth, Blige “révèle les démons et les bénédictions qui ont inspiré le disque et l’ont propulsée du monde écrasant des projets de logements de New York vers la célébrité internationale”, selon sa ligne de connexion officielle. De plus, la neuf fois lauréate d’un GRAMMY célébrera le 25e anniversaire de son album en le jouant en direct pour la première fois dans le documentaire.

« À travers tous les hauts et les bas, ma seule constante a été mes fans, et je voulais faire ce documentaire pour eux », a déclaré Blige. “Pour leur donner un meilleur aperçu de qui j’étais et qui je suis maintenant, d’où je viens et où je veux toujours aller et décomposer un album qui a complètement tout changé pour moi.”

Blige est producteur exécutif du projet avec Sean “Diddy” Combs. Quincy Jones est le producteur exécutif de musique. My Life de Mary J. Blige sort sur Amazon Prime Video le 25 juin.

À la fin du mois dernier, la reine de la soul hip-hop est entrée dans l’histoire de Harlem après avoir été intronisé au Walk of Fame historique de l’Apollo Theatre le vendredi 28 mai.

Dans d’autres actualités cinématographiques, Blige sera sur grand écran cet été, jouant Dinah Washington dans le prochain biopic d’Aretha Franklin Respect, avec Jennifer Hudson, qui sortira en salles le 13 août.

