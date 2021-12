Mary J. Blige sort deux chansons, « Good Morning Gorgeous » et « Amazing »

Mary J. Blige a sorti deux nouveaux singles, « Good Morning Gorgeous » et « Amazing ». Elle a également annoncé que son nouvel album studio s’appellerait également Good Morning Gorgeous.

Blige a écrit « Good Morning Gorgeous » avec D’Mile, HER, Lucky Daye et Tiara Thomas. HER a également produit le single avec D’Mile et contribue à la guitare et aux chœurs.

« Amazing », avec DJ Khaled, a été écrit par Blige, Denisia Andrews, Brittany Coney, Khaled, Streetrunner, Tarik Azzouz, Willie Cobbs et Ellas McDaniels. De plus, Khaled a produit la chanson avec Streetrunner et Azzouz.

Good Morning Gorgeous sera la suite de Mary J. Blige à son album de 2017 La force d’une femme. « Travailler sur ce nouvel album a été tellement amusant », a déclaré Blige dans un communiqué de presse. «Je suis ravi que mes fans entendent ces deux premières chansons pour leur donner un avant-goût de ce qui les attend. Je suis reconnaissant à tous mes collaborateurs et partenaires qui m’ont accompagné tout au long de ce processus et encore plus à mes fans qui, j’espère, s’amuseront avec cette nouvelle musique.

Il a été récemment annoncé que Dré La journée aura lieu le 13 février 2022 au SoFi Stadium Stadium à Inglewood, en Californie. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, et Kendrick Lamar se produira au Super Bowl LVI 2022.

L’émission devrait être produite par Roc Nation de Jay-Z et présentée par Pepsi en collaboration avec la NFL et la NBC. Concernant l’énorme annonce, Dre a déclaré : « Je suis extrêmement heureux de partager la scène avec mes amis pour le #PepsiHalftime Show. Cela présentera la prochaine saga de ma carrière… Plus grande et meilleure que jamais !!!”

Dans d’autres nouvelles, en juin, Mary J. Blige a sorti un documentaire intitulé My Life qui relate son album de 1994 profondément personnel et acclamé par la critique.

« My Life est l’album qui m’a vraiment rapproché de mes fans qui ont depuis participé à ce qui s’est avéré être une course folle », a déclaré Blige, 50 ans, dans une déclaration à PEOPLE. « Revenir en arrière et revivre cette époque et cette musique ressemblait à une expérience hors du corps, mais une expérience qui me rend tellement humble. »

