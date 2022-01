Mary-Kate, Ashley Olsen et d’autres stars de Full House rendent hommage à Bob Saget

Suite à l’annonce de son décès, Bob sagetLes co-stars de Full House honorent son héritage.

La star, mieux connue pour son rôle de Danny Tanner dans la série, a été retrouvée morte dans une chambre de l’hôtel Ritz-Carlton à Orlando, en Floride. Le 9 janvier, le bureau du shérif du comté d’Orange a confirmé. Il avait 65 ans. Sa cause de décès n’a pas encore été confirmée.

Mary-Kate Olsen et Ashley Olsen— Qui ont toutes les deux joué le rôle de la plus jeune fille du comédien Michelle pendant la diffusion originale de la série de 1987 à 1995 — a déclaré dans une déclaration à E! News : « Bob était l’homme le plus aimant, compatissant et généreux. Nous sommes profondément attristés qu’il ne soit plus avec nous, mais sachez qu’il continuera d’être à nos côtés pour nous guider avec autant de grâce qu’il l’a toujours fait. Nous pensons à ses filles, sa femme et sa famille et vous présentent nos condoléances. »

Comédien Dave Coulier, qui a également joué dans la sitcom, a écrit sur Twitter le 9 janvier : « Mon cœur est brisé. Je t’aime, Bob. Ton frère pour toujours, Dave. »