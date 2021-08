Mary Kate et Ashley Olsen ont été élevées pour être discrètes. Les Olsen Twins ont accordé une interview au magazine ID et ont parlé de leur célèbre marque The Row, admettant qu’ils ont commencé leur ligne de luxe sans aucune idée de ce qu’ils faisaient et n’ont jamais voulu être le visage de la marque. Ils ont également commenté leur vie privée, leur travail acharné, leur discrétion à tout prix et cette «chose jumelle» qu’ils partagent évidemment.

Voici quelques parties intéressantes de l’interview d’Olsen pour ID Magazine (via CB):

Ashley à propos du lancement de The Row :

« Je ne sais pas à quel point nous étions conscients de ce que nous faisions à l’époque, pour être honnête. Nous venions de déménager à New York. Nous avions 18 ans et je pense que nous savions que nous voulions ce temps pour nous reposer de ce que nous faisions auparavant et explorer des choses qui nous intéressaient, et explorer ce que la vie avait à offrir. » “Créativement” – a déclaré Mary-Kate. « Nous voulions explorer la possibilité de faire quelque chose pour nous-mêmes » – Ashley a terminé de dire.

Ils n’ont jamais voulu être le visage de The Row :

“Nous ne voulions pas être devant cela, nous ne voulions pas nécessairement que les gens sachent que c’était nous”, a expliqué Ashley. « Il s’agissait en fait du produit, au point où nous étions : « Qui pourrions-nous mettre comme image pour qu’on ne le fasse pas ?

Votre vie privée :

Ils proposent rarement des interviews (“Nous manquons d’entraînement” – prévient Mary-Kate), ils n’ont pas de réseaux sociaux ou de magasinage en ligne.

Mary-Kate sur le travail acharné :

«Je pense que nous sommes très perfectionnistes et travailleurs acharnés et nous avons toujours été des travailleurs acharnés. Je suis donc heureux que les gens le voient comme un produit parfait, ou un produit qui semble complet, ou dans son ensemble. Je pense que la raison pour laquelle nous faisons de la mode est d’essayer constamment de corriger les imperfections, et vous avez toujours la prochaine saison pour le faire. C’est aussi notre travail de trouver tous les défauts pour nous assurer que nous nous surpassons constamment et que nous entraînons nos yeux et que nous veillons à ce que tout le monde soit servi. Juste évoluer et apprendre.”

Mary-Kate sur le luxe :

« Le mot luxe est beaucoup utilisé partout maintenant, mais pour nous, c’est quelque chose qui vous facilite la vie. L’idée que vous pouvez acheter quelque chose, le mettre et le faire sentir comme une partie de votre garde-robe, c’est un luxe. Vous n’avez même pas besoin d’y penser.”

La discrétion à tout prix :

MK dit “Nous avons été élevés pour être discrets.” Ashley : « Je pense que c’est potentiellement notre esthétique, nos préférences en matière de design. Mais cela ne veut pas dire que nous n’apprécions pas quelque chose de vraiment orné ou maximum. Parfois, une collection commence même de cette façon, puis se rétrécit. Cela ne commence pas toujours de manière simpliste. »

Ashley parle de cette “chose jumelle”:

« Nous aimons travailler ensemble et nous aimons avoir ce dialogue. Je pense que cela aide beaucoup plus vos idées de pouvoir les entendre à haute voix, de parler à travers quelque chose. Vous savez, nous allons définitivement avec l’intuition et l’instinct et cela peut ou non confirmer ce sentiment, ou si nous ne nous sentons pas tous les deux bien à propos de quelque chose pour une raison quelconque, nous ne le faisons pas. Nos instincts sont à peu près les mêmes, mais je pense que ce qui est génial, c’est que nous avons les uns les autres pour nous soutenir. Et gérer les conceptions est une chose, puis diriger une entreprise en est une autre et je pense que vous avez beaucoup de décisions à prendre. Je veux dire, quand vous mettez ces deux choses ensemble, il y a beaucoup de décisions à prendre au quotidien, donc je pense que nous avons de la chance de pouvoir avoir ce dialogue et diviser et conquérir un peu. »

Awww … J’aime vraiment les jumeaux Olsen, pour toujours. Ils sont discrets dans leur vie, (on n’apprend que quelque chose de grave comme un divorce (parce que ça sort dans la presse) ou quelque chose d’aléatoire comme une promenade (parce que ça va avec une machette ! LOL !)) Et qu’ils étaient tellement célèbres en tant que filles et adolescentes, vous ne les voyez jamais avec ce besoin de partager les autres, ou d’attirer l’attention (REGARDEZ-MOI!), elles sont mystérieuses et je pense que c’est ce qui les rend si frappantes et intéressantes. Même leur style est le leur, ils n’imitent pas, ils sont uniques et c’est fascinant. Ce n’est pas grave si parfois il semble qu’il leur manque juste le balai… J’adore !

SW, Mary Kate et Ashley Olsen ont été élevées pour être discrètes.

Intimité!

Partagez les potins !