Mary-Kate et Ashley Olsen se souviennent de Bob Saget après sa mort subite

Mary-Kate et Ashley Olsen pleurent la mort de leur père à l’écran, Bob Saget. Après la mort subite de Saget à l’âge de 65 ans dimanche, les jumeaux Olsen ont rendu hommage à leur défunte co-star de Full House, partageant leurs condoléances avec la famille de l’acteur décédé tout en chérissant les nombreux souvenirs qu’ils ont créés.

Dans une déclaration commune à Entertainment Tonight, les actrices se sont souvenues de Saget comme « l’homme le plus aimant, compatissant et généreux » et ont déclaré qu’elles étaient « profondément attristées qu’il ne soit plus avec nous, mais savent qu’il continuera d’être à nos côtés pour guider nous aussi gracieusement qu’il l’a toujours fait. » Ils ont poursuivi en disant qu’ils « pensent à ses filles, à sa femme et à sa famille et envoient nos condoléances ». La déclaration a été publiée quelques heures seulement après que Saget a été retrouvé inconscient à l’hôtel Ritz-Carlton d’Orlando, en Floride, dimanche, peu de temps après avoir donné un spectacle près de Jacksonville. Il a été déclaré mort sur les lieux. À l’heure actuelle, la cause de sa mort n’est pas claire, bien que les enquêteurs n’aient trouvé aucun signe d’acte criminel ou de consommation de drogue, selon le département du shérif du comté d’Orange.

Les Olsens et Saget ont notamment joué côte à côte dans Full House, la sitcom bien-aimée d’ABC qui s’est déroulée de 1987 à 1995. Les Olsens ont joué dans la série en tant que Michelle Tanner, la plus jeune fille de Danny Tanner de Saget, un père veuf qui enrôle son frère- la belle-famille Jesse et le meilleur ami Joey pour l’aider à élever ses trois filles. Saget a continué à apparaître sur Fuller House, bien que les deux actrices ne soient pas apparues dans le spin-off.

Suite à l’annonce de la mort de Saget, bon nombre de ses co-stars de Full House se sont rendues sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à l’homme considéré comme le « papa de la télévision » de tout le monde. Candace Cameron Bure, qui jouait la DJ fille à l’écran de Saget, a tweeté dimanche : « Je n’ai pas de mots. Bob était l’un des meilleurs [human] êtres que j’ai jamais connus dans ma vie. Je l’aimais tellement. » John Stamos a écrit qu’il était « brisé. Je suis vidé. Je suis en état de choc complet et total. Je n’aurai jamais un autre ami comme lui. Je t’aime tellement, Bobby. »

Saget laisse dans le deuil son épouse Kelly Rizzo et ses trois filles. Dans un communiqué publié dimanche, la famille de l’acteur a déclaré qu’elle était « dévastée » par le décès de l’acteur, ajoutant qu' »il était tout pour nous et nous voulons que vous sachiez à quel point il aimait ses fans, se produisant en direct et amenant des gens de tous horizons la vie avec le rire. » Sa famille a demandé la confidentialité en ce moment et a également invité les fans à se souvenir de l’amour et des rires que Bob a apportés au monde.