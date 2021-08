Mary : le retour émouvant de Mary J Blige à ses racines R&B

Tout au long de sa carrière, Mary J. Blige a reçu de nombreux titres pour décrire sa marque unique d’âme. Sur son quatrième album studio, Mary, la « reine de la soul hip-hop » s’est débarrassée de ses sons contemporains habituels, optant pour une approche R&B classique. Ne masquant plus sa bravade ornée d’échantillons hip-hop et de voix d’Uptown, Blige a plongé dans le monde nouvellement créé de la néo-soul, renouant avec le R&B essentiel des années 70. Le troisième morceau de l’album, « Deep Inside », a fourni sa thèse sentimentale : Blige souhaitait que ses auditeurs « puissent voir que je suis tout simplement la vieille Mary ».

Un nouveau chapitre

Sorti le 17 août 1999, Mary a marqué un nouveau chapitre non seulement dans la vie de la chanteuse, mais dans son évolution musicale. Dans les trois albums studio qui ont précédé l’album, Blige a gagné sa place dans l’industrie en fusionnant un fanfaron hip-hop rythmé avec une voix grossière qui a déniché la douleur et la passion de la femme noire – que ce soit à la recherche de « Real Love » sur sa Nouveau Jack Swing-teinté Qu’est-ce que le 411 ?, ou en déclarant « I Can Love You » (mieux qu’elle ne le peut) sur le rythme mafieux de « Queen Bi__h » de Lil’ Kim sur Share My World. Dans les années 90, Mary J. Blige est devenue une voix emblématique et une représentation de la culture de rue, du style, de l’argot et de la musique populaire de la génération X.

À la fin de la décennie, le R&B et le hip-hop connaissent une renaissance, alors que le les genres ont rapidement fusionné vers une nouvelle alternative. En 1999, la néo-soul s’était hissée au premier plan du R&B grand public grâce à des personnalités comme Erykah Badu, D’Angelo et Maxwell. Blige avait déjà collaboré avec une autre pionnière de la néo-soul, Lauryn Hill, sur « I Used To Love Him », de The Miseducation Of Lauryn Hill, et sur Mary, Hill lui a rendu la pareille, en écrivant l’ouverture soul de l’album et en chantant les chœurs. sur “Tout ce que je peux dire”.

Un état de bonheur

La première moitié de Mary documente un état d’amour bienheureux, la néo-âme agissant comme le moteur qui alimente cette euphorie. Faisant suite à “All That I Can Say”, “Sexy” ravive les instincts soul hip-hop de Blige avec un groove lounge sophistiqué destiné aux mixeurs, tandis que Jadakiss, originaire de Yonkers, saute sur la piste avec un couplet.

‘Deep Inside’ trouve la chanteuse à son niveau le plus vulnérable et introspectif Elton JohnLe classique de 1973 “Bennie And The Jets”, déplorant les obstacles que sa renommée crée pour ses relations. À peine un échantillon ou une interpolation, quand vous êtes Mary J. Blige, vous obtenez juste Sir Elton lui-même pour qu’il vienne jouer du piano sur la piste pour vous. Peut-être encore plus surprenant que cela, cependant, est “Beautiful Ones”, qui commence par les cordes sinueuses de guitare de l’instrumental “The April Fools” d’Earl Klugh de 1976 et boucle à plusieurs reprises sur la mélodie luxuriante alors que Blige se prononce sur les qualités de son amant.

Une vieille âme

Depuis ses débuts, Blige a toujours eu le don de s’inspirer des remèdes curatifs du R&B à l’ancienne, notamment sur sa reprise de “Sweet Thing” de Rufus et Chaka Khan et son utilisation d’un échantillon jazzy de Roy Ayers de “Everybody Loves The Sunshine” sur “My Life”. Cette évolution thématique se poursuit sur Mary, avec ses paroles plus matures et la résonance expansive de sa voix chantée. Blige s’inspire du R&B et de la soul des années 70 pour l’album, en particulier ses chansons préférées avec lesquelles elle a grandi.

Le premier acte de Mary se termine par une reprise du classique du Gap Band de 1979 « I’m In Love ». La chanson met en évidence un motif de soleil qui revient tout au long de la première moitié de l’album, alors que Blige atteint son octave la plus haute sur la ligne “Le soleil brillera pour moi et vous”.

Un retour douloureux

Après “I’m In Love”, Mary prend un virage alors que Blige puise à nouveau dans une douleur plus sombre qui anime une grande partie de sa musique. Surnommée « une virtuose de la souffrance » par le New York Times, Blige a également tiré son art de ses expériences les plus marquantes. Plutôt que d’habiller ce chagrin avec de la théâtralité et son éclat habituel, cependant, sur Mary, Blige laisse les choses sombrer, gardant l’arrangement simple, ce qui lui permet d’être plus vulnérable.

Sur la prise de conscience “Time”, Blige vise le monde et ses critiques de fauteuil tout en faisant référence à deux chansons classiques, d’abord échantillonnées Stevie Wonder“Pastime Paradise”, de l’opus de 1976 de l’icône de la Motown, Chansons dans la clé de la vie, et en retournant le script sur Les pierres qui roulent comme elle le déplore, “le temps n’est pas de notre côté.”

Une relation mouvementée

La relation de Blige avec son collègue crooner R&B “K-Ci” Hailey, de K-Ci And JoJo, a été un sujet central tout au long de son travail. En proie à l’infidélité, à la jalousie, à la violence domestique et à la toxicomanie, la tourmente de leur amour toxique a apporté à la chanteuse certaines de ses coupes profondes les plus mémorables, dont “Memories”, sur laquelle elle déclare: “La Saint-Valentin ne sera plus jamais la même”.

Aretha Franklin intervient et conseille sa progéniture émouvante sur « Ne perdez pas votre temps », avant que K-Ci lui-même n’apparaisse sur « Not Lookin », avouant, à travers des plaisanteries, qu’il ne veut pas tomber amoureux avec Blige, quels que soient ses vrais sentiments. La douleur continue sur la ballade remarquable de Mary, “Your Child”, qui voit Blige confronter son partenaire déloyal et la femme qu’il met enceinte.

Au moment où vous arrivez à “No Happy Holiday”, Blige se rend compte qu’elle est toujours amoureuse, malgré le chagrin, et à la manière d’une vraie diva, elle se conseille de “se réveiller” afin de ne pas perdre “The Love I Never Had”, chantant sur le son funk du groupe live produit par Jimmy Jam et Terry Lewis.

Des invités vedettes

Échangeant des MC invités contre des légendes du rock’n’roll sur Mary, Blige a recruté Eric Clapton pour le « Give Me You » à combustion lente, une branche d’olivier du pardon chargée d’organes. Slowhand garde le chantournage plus sophistiqué pour plus tard, soutenant tranquillement Blige jusqu’à ce qu’il libère complètement sa guitare à mi-chemin de la chanson. Blige termine ensuite l’album avec une reprise d’influence disco du single de First Choice de 1977, “Let No Man Put Asunder”.

À la fin de la course de 72 minutes de Mary, la reine de la soul hip-hop a prouvé qu’elle est, en fait, la reine du R&B. L’album montre non seulement sa capacité à tisser divers motifs tout au long de sa musique, mais aussi son habileté à aborder différentes branches du genre : passé, présent et futur. Plus important encore, il a réalisé ce qu’est la musique R&B : utiliser le rhythm’n’blues pour exprimer votre propre histoire d’amour, de douleur et de rédemption, et faire ressentir chaque note au public.

